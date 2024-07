Liquidación total: dónde comprar las mejores ofertas en Bob’s Store, antes de su cierre

Escuchar

Bob’s Stores, la conocida cadena de tiendas en Estados Unidos, ha anunciado el cierre de varias de sus sucursales en respuesta a los desafíos que enfrenta el sector minorista. Este movimiento refleja las dificultades que muchas tiendas físicas están experimentando, potenciadas por una desaceleración del gasto de los consumidores y una creciente inflación.

Bob’s Stores, fundada en 1954, ha sido un nombre familiar para muchos estadounidenses, que compraban allí ropa y calzado deportivo a precios accesibles. El minorista se declaró en bancarrota recientemente, por lo que pronto cerrará definitivamente sus 21 sucursales y liquidará su inventario en las próximas semanas.

“Lamentamos que nuestra situación financiera haya obligado a liquidar Bob’s Stores”, aseguró Dave Barton, presidente de la tienda, en un comunicado de prensa. “Bob’s ha sido fiel a nuestras comunidades locales durante casi 70 años, y sabemos que nuestros clientes nos recuerdan por haber estado allí en los momentos más importantes de sus vidas”.

“Lamentamos que nuestra situación financiera haya obligado a liquidar Bob’s Stores”, aseguró Dave Barton, presidente de la tienda (Archivo) SALESFORCE - SALESFORCE

La compañía ha confirmado que cerrará sus tiendas. “Se invita a los clientes a visitar su tienda Bob’s más cercana con tiempo para aprovechar al máximo la mejor selección de productos con descuento antes de que se agoten”, sumó la empresa en la misma información de prensa. Las tarjetas de regalo se pueden seguir utilizando hasta el 14 de julio.

Las tiendas Bob’s comenzaron a ofrecer liquidaciones en sus tiendas, con descuentos que van del 30% al 70%, informó CNN. La empresa también pondrá a la venta algunos accesorios, muebles y equipos de la tienda.

Dónde comprar las mejores ofertas en Bob’s Store

Estas son las 21 ubicaciones que están cerrando:

Calle principal 409, Ansonia, Connecticut

2300 Dixwell Ave., Hampden, Connecticut

179 Pavilions Drive, Manchester, Connecticut

416 E. Main St., Middletown, Connecticut

Calle Cherry 195, Milford, Connecticut

172 Kitts Lane, Newington, Connecticut

504 Bushy Hill Road, Simsbury, Connecticut

167 Parkway N, Waterford, Connecticut

835 Queen St., Southington, Connecticut

910 Wolcott, Waterbury, Connecticut

287 Washington Street, Attleboro, Massachusetts

Calle Whalon 146, Fitchburg, Massachusetts

50 Holyoke St., Unidad C242, Holyoke, Massachusetts

Calle principal 230, Middleton, Massachusetts

59 Mazzeo Drive, Randolph, Massachusetts

Calle Milk 168, Westborough, Massachusetts

92 Cluff Crossing, Salem, Nueva Hampshire

3710 US-9, propiedad libre, Nueva Jersey

191 Centereach Mall, Centereach, Nueva York

135-187 Sunrise Highway, West Islip, Nueva York

1400 Oaklawn Ave., Cranston, Rhode Island

Última oportunidad para hacer compras a buen precio en Bob´s Store

Este evento marca una última oportunidad para que los clientes más fieles, como ellos mismos los llaman, aprovechen grandes ahorros en todo lo que hay en la tienda. Los artículos más vendidos de las marcas más populares tendrán descuentos y se agotarán muy rápido. Se recomienda a los clientes que visiten su tienda Bob’s más cercana para aprovechar al máximo la mejor selección de productos con descuento antes de que se agoten.

Bob’s tiene la mitad de sus tiendas en Connecticut, y el resto en Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York y Rhode Island (Archivo) phspickofthelitter / Facebook

Bob’s tiene la mitad de sus tiendas en Connecticut, y el resto en Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York y Rhode Island. Además, agregó que a pesar de realizar cambios en la estructura y las operaciones de la empresa, no pudo asegurar las finanzas necesarias para mantener las operaciones y se declaró en quiebra.

Bob’s comenzó a operar en 1954 en Connecticut, cuando originalmente se llamaba “Bob’s Surplus”. Fue adquirida por Marshalls y la empresa matriz de TJMaxx, TJX, en 2003 y luego fue vendida a firmas de capital privado cinco años después. En 2022, Bob’s Stores fue vendida a GoDigital Media Group.

LA NACION