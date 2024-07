LLC o C-Corp: ¿Cuál paga menos impuestos en los Estados Unidos?

Escuchar

Elegir una LLC (Sociedad de responsabilidad limitada, en inglés) o una C-Corp es una decisión fundamental al momento de constituir una empresa. En este sentido, es muy común que los integrantes tengan dudas al respecto. Según el sitio especializado Ez Frontiers, la mayoría de las personas elige una LLC debido a sus beneficios fiscales.

Sin embargo, una porción significativa se inclina por las C-Corp. Entre las razones por las que se suele elegir las LLC se debe a que no pagan impuestos corporativos, a diferencia de las C-Corp que sí lo hacen: la tasa corporativa en la actualidad es del 21%.

¿Por qué hay diferencias en el tratamiento de las C-Corp con respecto a las LLC?

La principal diferencia es que las LLC son entidades fiscalmente transparentes, es decir, que los resultados positivos que obtienen van de forma directa a los dueños. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) trata a las LLC como single member, si la empresa tiene un solo dueño, o multi member para dos dueños o más.

En otras palabras, las LLC se someten a un trato fiscal como el de otras empresas que existen en el país. Por este motivo, no son consideradas una persona jurídica estadounidense en sí mismas para efectos fiscales, a diferencia de las C-Corp.

De esta forma, los propios dueños de la compañía deben informar en su propia declaración individual de renta las ganancias que percibieron mediante la LLC, motivo por el cual no se someten a impuestos corporativos.

Cuál es más conveniente para pagar menos impuestos

En los casos de extranjeros no residentes que tengan una LLC en Estados Unidos sin nexo físico en el país, no tienen que declarar una renta individual ante el mencionado Servicios de Impuestos Internos. Sin embargo, tampoco las LLC deben pagar impuestos corporativos, a pesar de que en las unipersonales se use el formulario 1.120 para declarar la renta, el cual es similar al de las corporaciones.

En resumen, con el acuerdo fiscal del IRS, las LLC no deben pagar impuestos corporativos, mientras que las C Corp sí lo hacen. A su vez, los dueños de las LLC no pagan impuestos personales si no hay actividad presencial en EE.UU, a diferencia de las C Corp que deben tributar al retirar sus utilidades, concretamente en un 30% para no residentes.

De esta forma, para la mayoría de los extranjeros no residentes, las LLC son una opción muy superior a las C Corp ya que es posible no pagar ningún impuesto al IRS. Cabe recordar que en las C Corp siempre se paga.

Por qué las corporaciones LLC pagan menos impuestos

La razón por la que las corporaciones LLC pagan menos impuestos se debe a que, cada vez que se reparten dividendos, los accionistas de una Corporación C deben incluirlos en su declaración de renta individual.

Por este motivo, para los no residentes sin nexos físicos con Estados Unidos, no deben declarar la renta a nivel individual ante el IRS. De esta forma, no se someten a una escala impositiva que grave la renta personal por tramos. Sin embargo, sí deben tributar por las ganancias originadas en EE.UU, por lo que, en el caso de operar físicamente allí, hay otras cuestiones que se deben analizar con un especialista.

LA NACION