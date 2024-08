Lleva a su novio a conocer a sus padres en Texas y se dan cuenta de que crecieron en la “misma casa”

Escuchar

Las historias de amor suelen estar llenas de sorpresas y momentos inesperados, pero lo que vivieron Cara Partington y Cody Johnson los impactó. La pareja texana es protagonista de un romance universitario que dio un giro al descubrir un vínculo con su pasado. Ambos decidieron compartir su caso en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó de manera convencional en la Universidad Estatal de Tarleton, ubicada en Stephenville, Texas, donde surgió la relación entre Partington y Johnson. De acuerdo con People, tras cuatro años de noviazgo, ambos decidieron sellar su amor con una boda el 14 de marzo de 2020, apenas un día antes de que las restricciones por la pandemia de Covid entraran en vigor en Dallas.

Sin embargo, mucho antes de dar el “sí, quiero”, ocurrió el descubrimiento que cambiaría la percepción de su relación. Partington, emocionada por presentar a Johnson a sus padres, lo llevó a la casa donde creció en Waxahachie, Texas. Lo que parecía ser una visita rutinaria se transformó en un momento de revelación.

Cara y Cody Johnson se conocieron en la universidad

El descubrimiento inesperado de la pareja

“Cuando mi marido y yo empezamos a salir, él vino a conocer a mis padres a la casa en la que yo crecí”, contó Cara Johnson en su cuenta de TikTok, tras tomar el apellido de su esposo luego de casarse. “Cuando llegamos a la casa, Cody reconoció al instante el diseño exterior. Cuando cruzamos la puerta principal, se quedó boquiabierto. Sabía exactamente dónde estaba ubicado todo y se sentía como si estuviera caminando por la casa de su infancia en Lindale”, sumó la mujer en una entrevista con People.

“Incluso crecimos en la ‘misma habitación’ del piso de arriba”, agregó en su video de TikTok. La coincidencia no se limitaba a la distribución general de la vivienda. Ambos habían ocupado el mismo dormitorio en el piso superior, específicamente la habitación del lado derecho: “Fue surrealista darnos cuenta de que habíamos compartido experiencias tan similares en nuestra infancia sin saberlo”.

Desde luego, no se trataba exactamente del mismo inmueble. Pero el diseño de la vivienda sí era idéntico.

No, no son hermanos

Originarios de Texas, ambos crecieron en ciudades separadas por aproximadamente dos horas: Waxahachie y Lindale, respectivamente. Ninguno de los dos tenía idea de cuánto compartían de sus pasados. “Habíamos estado saliendo durante unos tres meses antes de que trajera a Cody a casa para que conociera a mi familia. Eran las vacaciones y casi la época de Navidad, así que pensamos que sería el momento perfecto”, le explicó al medio local.

La revelación generó una mezcla de emociones y reacciones. Él, abrumado por el descubrimiento, llamó inmediatamente a su madre para compartir la noticia. Los padres de ella, por su parte, quedaron atónitos ante la improbabilidad de la situación. “¿Qué probabilidades hay de que algo así suceda?”, se preguntó Cara.

El origen de esta increíble similitud parece remontarse a los años 90, cuando los padres de ambos eligieron el mismo diseño de casa de una revista de arquitectura. El padre de Cara, constructor de viviendas, confirmó que el diseño era particularmente único, lo que hace aún más asombrosa la coincidencia.

La pareja que se casó en el 2020 descubrió la extraña coincidencia que unía sus infancias Foto Instagram @caramjohnson

La historia de Cara y Cody rápidamente captó la atención en TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron. Algunos compartieron sus propias experiencias de coincidencias sorprendentes. “La dirección de mi marido cuando nació era la misma dirección de la casa en la que crecí. Él vivió allí cuando era un bebé y yo en la escuela primaria”, comentó una seguidora.

“Al principio no lo leí todo y pensé que de alguna manera eran hermanos y no lo sabían”, sumó otro usuario, confundido pero con humor. Cara aclaró rápidamente que no eran hermanos, que más bien se trataban de construcciones iguales en diferentes zonas geográficas.

