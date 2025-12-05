Los Ángeles "no se preocupa" por amenazas de Trump de desplazar partidos del Mundial

La presidenta del comité de organización del Mundial 2026 en Los Ángeles, Kathryn S. Schloessman, no está "preocupada" por las amenazas de Donald Trump de pedir desplazar los partidos de la máxima cita del fútbol, aseguró el viernes a la AFP.

El presidente estadounidense repitió esta semana que podría pedir a la FIFA desplazar los partidos de la Copa del Mundo, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá, si no estaba asegurada "la seguridad", apuntando directamente a las ciudades sede demócratas, como Boston, San Francisco o Los Ángeles.

El patrón de la FIFA, Gianni Infantino, no lo desmintió, insistiendo en la necesidad de "seguridad".

"No estoy preocupada", declaró a la AFP Schloessman durante un evento celebrado en el centro de negocios de Los Ángeles, en el contexto del sorteo del Mundial, que se realiza este viernes en Washington.

"Trump es practicante amateur del deporte, es muy entusiasta (...) entiende el valor de esta competición, la oportunidad para nuestro país, que apoya plenamente, ha sido una gran ayuda", afirmó.

"Todo el mundo conoce la maestría de Los Ángeles en la organización de grandes eventos deportivos. Estamos preparados. Él se quiere asegurar de que el torneo se desarrolle en ciudades sin peligro (...) su administración ha apoyado plenamente a nuestro comité de organización", añadió la dirigente.

"Todo el mundo es bienvenido en Los Ángeles", insistió Schloessman, en un momento en el que la política migratoria estadounidense se está endureciendo.

