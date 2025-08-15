Los Bravos ganan la serie ante unos Mets que no levantan cabeza

De la mano de Ozzie Albies, los Bravos de Atlanta profundizaron este jueves la crisis de los Mets de Nueva York con un triunfo por 4x3 con el que se apropiaron de la serie.

El curazoleño Albies remolcó tres de las carreras visitantes en Queens con un jonrón y tres hits.

El puertorriqueño Francisco Lindor abrió la pizarra para los Mets con un cuadrangular solitario en la tercera entrada antes de que Albies comenzara a castigar al lanzador japonés Kodai Senga.

En el cuarto inning, Albies igualó el marcador con su décimo cuadrangular de la temporada y en el sexto conectó un sencillo al jardín izquierdo que impulsó la carrera de Drake Baldwin.

Los Bravos, que tienen la baja desde finales de julio de su estrella venezolana Ronald Acuña Jr, se volvieron a ver en desventaja tras anotaciones de Lindor y del dominicano Juan Soto.

La remontada final llegó en la octava entrada gracias a un doble de Michael Harris II y otro de Albies que extendió la frustración entre los 41.782 espectadores del Citi Field.

Atlanta se quedó con el triunfo en la serie por 2-1 y los Mets encadenaron su novena derrota de sus últimos diez partidos.

Desde el 28 de julio, el equipo neoyorquino acumula 13 derrotas en 15 partidos y ya se ubica cinco victorias por detrás de los líderes de la división Este de la Liga Nacional, los Filis de Filadelfia.

"Definitivamente esto es una prueba, una gran adversidad. Todos sentimos la urgencia de ganar y de hacerlo todo bien. Es duro lidiar con los altibajos" de esta temporada, reconoció Lindor tras el duelo.

En trayectoria opuesta, los Guardianes de Cleveland derrotaron 9x4 a los Marlins de Miami y se anotaron el triunfo por quinta serie seguida, en esta ocasión por 2-1.

Cleveland no encadenaba una racha como esta en una misma campaña desde 2022.

El dominicano José Ramírez contribuyó con tres hits y una carrera remolcada a la remontada de los Guardianes, que arrancaron la noche con una desventaja de 3x0.

El venezolano Gabriel Arias impulsó dos carreras anotadas por Ramírez.