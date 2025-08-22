Los diez últimos campeones del Abierto de EEUU masculino

Estos son los diez últimos ganadores en la categoría masculina del Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam de la temporada, que comenzará el domingo en Nueva York.

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Carlos Alcaraz (ESP)

2021: Daniil Medvedev (RUS)

2020: Dominic Thiem (AUT)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Rafael Nadal (ESP)

2016: Stan Wawrinka (SUI)

2015: Novak Djokovic (SRB)

- Tenistas con más títulos en la historia del Abierto de Estados Unidos:

1. Richard Sears (USA) 7 (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887)

. William Larned (USA) 7 (1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911)

. Bill Tilden (USA) 7 (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929)

4. Jimmy Connors (USA) 5 (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)

. Pete Sampras (USA) 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

. Roger Federer (SUI) 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

7. Rafael Nadal (ESP) 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

. Novak Djokovic (SRB) 4 (2011, 2015, 2018, 2023)

. John McEnroe (USA) 4 (1979, 1980, 1981, 1984)

bur-mcd