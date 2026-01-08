Los Dolphins despiden a McDaniel tras cuatro temporadas en el banco

Los Miami Dolphins se unieron este jueves al baile de despidos de entrenadores en la NFL al cesar a Mike McDaniel después de cuatro temporadas al mando.

McDaniel, de 42 años, es el sexto entrenador en jefe que pierde su cargo tras el fin de la fase regular de la liga de football americano (NFL) el pasado domingo.

Por segundo año seguido, los Dolphins se quedaron fuera de los playoffs tras un registro de siete victorias y 10 derrotas.

"Tras una cuidadosa evaluación y extensas conversaciones desde que terminó la temporada, he tomado la decisión de que nuestra organización necesita un cambio integral", dijo el propietario de los Dolphins, Stephen Ross, en el comunicado en el que anuncia la salida de McDaniel.

El técnico fue contratado en 2022 como una de las mayores promesas en los banquillos de la NFL y su llegada tuvo un impacto inmediato al guiar a Miami de vuelta a la postemporada tras cinco años de ausencia.

En esos playoffs los Dolphins cayeron en la ronda de comodines, al igual que en las eliminatorias de 2023.

La paciencia de Miami, una franquicia con urgencias extremas que no ha ganado una eliminatoria de postemporada desde 2000 con McDaniel expiró después de terminar con un balance negativo en las dos últimas campañas.

Además de Miami, los Baltimore Ravens, Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders, Cleveland Browns y Atlanta Falcons también efectuaron relevos en sus bancos desde el domingo.