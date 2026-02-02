Los Grammys se afincaron en un mensaje contra la policía migratoria de EE. UU

Algunas de las estrellas más importantes de la música criticaron duramente el domingo las redadas migratorias que sacuden a Estados Unidos, mientras se reunían en Los Ángeles para la entrega de los premios Grammy

La ira era palpable hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del presidente Donald Trump, cuyos agentes forman parte de una oleada de hombres fuertemente armados y enmascarados que han invadido las ciudades estadounidenses

El asesinato de dos ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales el mes pasado aumentó la tensión entre muchos pobladores, ya preocupados por lo que consideran operaciones indiscriminadas que detienen a cualquiera que hable español o tenga la piel morena

La megaestrella puertorriqueña Bad Bunny marcó la pauta de la velada al aceptar uno de los primeros premios importantes

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir 'Fuera ICE'", dijo el artista de 31 años ante los vítores del público de Los Ángeles

En una semana el cantante será además el protagonista del espectáculo del medio tiempo de la final de la Liga de fútbol americano

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses", expresó el cantante tras recibir el premio Grammy al mejor álbum de música urbana

La estrella del reguetón no fue la única en denunciar las acciones del ICE, una de las principales agencias implicadas en la represión

Entre los trajes de Valentino, Chanel y Saint Laurent que se vieron en la alfombra roja, muchos de los asistentes añadieron una insignia con la consigna "Fuera ICE" a sus atuendos

Entre ellos se encontraban la poderosa pareja formada por Justin y Hailey Beiber, la veterana cantante Joni Mitchell, el cantante estadounidense Jordan Tyson y la actriz y cantante Helen J. Shen

A continuación algunos de los comentarios hechos por artistas en la gala en Los Ángeles

- Gloria Estefan -

"Estoy asustada, estoy muy preocupada", le dijo Estefan a AFP tras bastidores tras ganar el Grammy al mejor álbum latino tropical

"Lo que está pasando no es que están deteniendo a criminales. Esta es gente que tiene familias, que han contribuido a este país por décadas, niños pequeños. Hay cientos de niños en centros de detención. Es inhumano", manifestó la veterana artista

"No reconozco a mi país en este momento", agregó Estefan, quien nació en Cuba y emigró de bebé junto a su familia a Estados Unidos en 1960, luego de que Fidel Castro tomara el poder en la isla

- Olivia Dean -

"Quiero decir que estoy aquí como la nieta de una inmigrante", declaró la cantante de raíces guyanesas al ganar el Grammy a la mejor artista revelación

"Soy el producto del coraje, y pienso que esa gente (los inmigrantes) merecen ser celebrados. No somos nada sin el otro", agregó Dean, quien ha citado a su abuela como una gran influencia

- Shaboozey -

"Los inmigrantes construyeron este país", afirmó la estrella emergente del country, tras ganar el Grammy a la Mejor interpretación country de dúo o grupo

"Así que esto es para ellos, para todos los hijos de inmigrantes. Esto también es para aquellos que vinieron a este país en busca de mejores oportunidades para formar parte de una nación que prometía libertad para todos e igualdad de oportunidades para todos aquellos dispuestos a trabajar por ello", declaró el artista negro, quien se describió a sí mismo como "hijo de inmigrantes"

"Gracias por traer aquí su cultura, su música, sus historias y sus tradiciones. Ustedes le dan color a Estados Unidos"

- Billie Eilish -

La cantante estadounidense, quien conquistó el Grammy a la canción del año con su "Wildflower", dijo sentirse orgullosa, pero utilizó su tiempo en el palco para abordar el tema migratorio

"Agradecida como estoy, honestamente no siento que necesito decir otra cosa que nadie es ilegal en una tierra robada", dijo

"Es realmente difícil saber qué decir y qué hacer en este momento", acotó la compositora de 24 años, quien vestía el pin de "Fuera ICE"

"Me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que necesitamos seguir luchando y hablando y protestando, y nuestras voces realmente importan", agregó, aplaudida por la audiencia

- Gonzalo Rubalcaba -

"Me gustaría pedir amor, apoyo y respeto a todos los latinos y extranjeros que vienen a este país a trabajar", manifestó el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, tras ganar el Grammy al álbum de jazz latino

- SZA -

"Es increíblemente distópico que estemos vestidos de gala y podamos celebrar los galardones (...) mientras hay gente a la que secuestran y disparan en la cara en la calle", dijo la cantante de R&B SZA, que compartió el premio al disco del año con Kendrick Lamar

"Es una sensación extraña, y creo que muchos de nosotros no sabemos muy bien cómo sentirnos en este momento, aparte de rabia y desesperanza", señaló

"No quiero que todo el mundo caiga en la desesperación, porque cuando se pierde (...) la moral, el cambio se vuelve imposible"