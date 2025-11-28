Los Lakers descartan su cancha especial de la Copa NBA por riesgo de resbalones

Los Angeles Lakers no usarán este viernes su cancha especial de la Copa NBA para el último partido de la fase de grupos del torneo, tras las quejas de los jugadores por considerar que estaba demasiado resbaladiza.

El equipo jugó sobre el piso amarillo en la victoria frente a Los Angeles Clippers el martes, pero la estrella Luka Doncic señaló luego del encuentro que el suelo representaba un riesgo.

Su compañero Rui Hachimura declaró el viernes que la cancha la sentía "rara". "Como aceitosa, resbaladiza", agregó.

"Todos terminamos en el piso, literalmente (...) Jugaremos en la cancha habitual el viernes, así que estará bien", afirmó Hachimura.

Estos pisos especiales, pintados con colores llamativos, se utilizan en los partidos de la Copa NBA para diferenciar estos encuentros de los del resto de la temporada regular.

Un portavoz de los Lakers dijo a Los Angeles Times que el proveedor de la cancha determinó que la superficie era "injugable", pero que será reparada y estará disponible para los cuartos de final de la Copa NBA si es necesario.

Con un registro de 3-0 en la fase de grupos, los Lakers aseguraron un lugar en los cuartos de final y pueden obtener ventaja de local en esa ronda si vencen a los Dallas Mavericks esta jornada.

