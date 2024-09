Los mejores "looks" de la resplandeciente alfombra roja de los Emmy

Las principales estrellas de la televisión resplandecieron este domingo en la alfombra roja de la gala de los Premios Emmy, que regresan a su horario habitual de septiembre después de que dos huelgas en Hollywood retrasaran la ceremonia del año pasado a enero.

A continuación, un repaso a los mejores "looks" vistos en el Peacock Theater de la ciudad estadounidense de Los Ángeles:

- Damas de rojo -

El rojo clásico a juego con la alfombra es un eterno ganador del estilismo.

La estrella de "Shogun", Anna Sawai, estaba lista para su primer plano: llegó a los Emmy con un vestido rojo fuego de Vera Wang sin tirantes y con un volante justo por debajo de las caderas.

La colombiana Sofía Vergara, nominada por su interpretación de una famosa narcotraficante de su país en "Griselda", lució un traje del mismo color firmado por Dolce & Gabbana de escote pronunciado.

Y Ayo Edebiri, ganadora en la anterior edición de los Emmy por su trabajo en "The Bear" y nominada de nuevo este domingo, lució glamurosa con un modelo estampado sin tirantes de Bottega Veneta en rojo, negro y amarillo con una gran abertura.

- Los elegantes negro y azul -

El elegante negro siempre está presente en los eventos de Hollywood, pero el azul compartió su protagonismo en esta gala de los Emmy.

Selena Gómez, nominada por primera vez por "Only Murders in the Building", deslumbró con un vestido de terciopelo negro de Ralph Lauren con escote halter y cola.

Sheryl Lee Ralph, quien ya fue ganadora de un Emmy y regresa como aspirante a esta edición por "Abbott Elementary", lució impecable con un conjunto negro de la casa Versace.

La doble ganadora del Óscar Jodie Foster, una de las favoritas para llevarse a casa el Emmy a la mejor actriz de miniserie por su actuación en "True Detective: Night Country", dejó a más de uno con la boca abierta gracias a un vestido azul noche sin mangas de cinturón fino y corpiño asimétrico.

También Brie Larson, nominada en la misma categoría que Foster por "Lecciones de química", adoptó la tendencia péplum -y un "look" muy recatado- con un traje azul de Chanel con cuentas, finos tirantes brillantes, falda con volumen y lazo negro en la cintura.

- Los infaltables metálicos -

Los tonos plateados y dorados se impusieron por enésima vez este año como tendencia en la alfombra roja.

Jennifer Aniston, que compite de nuevo en la categoría de mejor actriz de serie dramática por "The Morning Show", relució con un vestido plateado de Óscar de la Renta con intrincada pedrería de perlas.

Llevaba el pelo suelto, un estilo habitual en muchas de las protagonistas de la pantalla chica.

La protagonista de "Bridgerton" Nicola Coughlan, una de las presentadoras de los Emmy esta noche, brilló con un traje plateado de lentejuelas de Prabal Gurung, sin hombros pero con un muy de moda péplum esculpido en la cintura.

Gillian Anderson, de "X-Files", resplandeció con un vestido plata de escote cuadrado y falda amplia.

- Lo mejor para lo último -

La superactriz Meryl Streep, nominada por su trabajo en "Only Murders in the Building", ganó el premio al mejor "look de moda masculina" con un traje rosa con chaqueta de doble botonadura y blusa con lazo.

La intérprete Kurumi Nakata, esposa del protagonista de "Shogun", Tadanobu Asano, aportó un toque de espectáculo a la alfombra roja con un kimono tradicional japonés.

Finalmente, la ganadora del Óscar Da'Vine Joy Randolph iluminó el escenario con un vestido amarillo con capucha, una sola manga y fruncido en la cintura. Un collar de serpientes de diamantes completó el atuendo.

