Los momentos clave en la guerra de EEUU contra Irán

Después de años de planificación y de varias semanas de acumulación de fuerzas militares en Oriente Medio, el presidente Donald Trump dio la orden para que las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaran Irán.

El Pentágono lanzó ataques que han destruido centros de mando y control iraníes, arrasando instalaciones de almacenamiento y lanzamiento de misiles, y hundido buques de la marina.

A continuación, AFP examina los momentos clave de la operación estadounidense contra Irán.

- Despliegue de tropas -

Durante semanas, Estados Unidos ha estado acumulando fuerzas en Oriente Medio "para reforzar la disuasión y proporcionar al presidente opciones creíbles en caso de que se requiera actuar", explicó el lunes en una conferencia de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine.

"Estos movimientos garantizaron que las fuerzas estadounidenses se mantuvieran posicionadas, protegidas y listas para responder de manera decisiva ante cualquier amenaza", afirmó.

De acuerdo con Caine, el despliegue incluye miles de militares de todas las ramas, cientos de aviones de combate, decenas de aviones cisterna, los portaviones USS Abraham Lincoln y USS Gerald Ford.

- La orden -

La orden para atacar llegó el viernes por la tarde, según el general. Fue emitida por Trump y transmitida por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, al Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

"El presidente ordenó: 'La Operación Furia Épica está aprobada. No hay marcha atrás. Buena suerte", dijo Caine.

- El comienzo -

"Los primeros en actuar fueron el US CYBERCOM y el US SPACECOM, aplicando efectos no cinéticos, interrumpiendo, degradando y cegando la capacidad de Irán para ver, comunicarse y responder", declaró Caine, en referencia a los Mandos Cibernético y Espacial.

Las principales operaciones de combate de Estados Unidos comenzaron el sábado a las 9:45 en Teherán, a la 1:15 de la madrugada del sábado en la costa este de Estados Unidos.

"Más de 100 aeronaves despegaron desde tierra y mar —cazas, aviones cisterna, sistemas aerotransportados de alerta temprana, plataformas de ataque electrónico, bombarderos procedentes de Estados Unidos y plataformas no tripuladas— formando una única oleada sincronizada", según el general.

La Marina estadounidense también lanzó misiles de crucero Tomahawk contra buques iraníes, mientras que miembros del ejército "dispararon armas de precisión de ataque a distancia", señaló Caine.

El inicio de la campaña "marcó la culminación de meses y, en algunos casos, años de planificación deliberada y perfeccionamiento contra este conjunto específico de objetivos".

- Los blancos principales -

Caine afirmó que Estados Unidos alcanzó más de 1.000 objetivos en las primeras 24 horas de la guerra.

"En la fase inicial, el objetivo del CENTCOM fue la selección sistemática de objetivos en la infraestructura de mando y control de los iraníes, sus fuerzas navales, emplazamientos de misiles balísticos y su infraestructura de inteligencia, diseñada para aturdirlos y confundirlos", dijo.

"Las operaciones coordinadas en los ámbitos espacial y cibernético interrumpieron de manera efectiva las comunicaciones y las redes de sensores en toda el área de responsabilidad, dejando al adversario sin capacidad para ver ni responder eficazmente", agregó.

- Los objetivos -

"Nuestros objetivos militares son claros. Nuestra misión es protegernos y defendernos y, junto con nuestros socios regionales, impedir que Irán tenga la capacidad de proyectar poder fuera de sus fronteras, y estar listos para llevar a cabo acciones posteriores cuando corresponda", declaró Caine.

Pero el plazo para completar esos objetivos está abierto.

"Esta no es una operación de una sola noche. Los objetivos militares que se han encomendado al CENTCOM y a la Fuerza Conjunta llevarán algún tiempo en alcanzarse", señaló el general.

"Esperamos sufrir más bajas y, como siempre, trabajaremos para minimizar las pérdidas estadounidenses".

Cuatro militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la guerra.