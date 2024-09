Los nuevos vasos de Aldi que son idénticos a los Stanley, pero cuestan 35 dólares menos

La cadena de tiendas minoristas Aldi lanzó la segunda versión de la réplica de los populares vasos Stanley Cup por un precio de hasta 80% más barato. Esta nueva alternativa promete grandes mejoras con respecto a la primera versión que se hizo de este modelo.

Esta nueva versión tiene el nombre de Thirst Crusher 2.0, cuenta con una capacidad de 1,2 litros y viene en cuatro colores: azul, gris, agua y morado. Tendrán un precio de US$9,99, casi US$35 menos que el vaso origina de Stanley, que tiene un valor de US$45, según The Sun.

Se estima que este nuevo producto será a prueba de condensación, ya que vendrá con una tapa para evitar esta situación. Además, la marca promete que el asa será de mejor calidad con respecto al modelo original. Sin dudas, si se tiene en cuenta todas estas mejoras y su precio irresistible, comprar este vaso puede ser un gran acierto.

El vaso original de Stanley tiene un valor de US$ 45 en tiendas como Amazon

Los vasos de Aldi vs. los de Santley

Al igual que su principal competidor, la Stanley Cup, este vaso contiene una doble pared al vacío que permite conservar la temperatura de la bebida que se encuentre dentro del recipiente. Además, Aldi sostiene que este artículo es ideal para consumir tanto infusiones frías como calientes, por lo que puede ser útil durante todo el año.

Durante las últimas semanas estos vasos fabricados por la cadena de tiendas minoristas causo revuelo en las redes sociales, debido a su nueva y mejorada versión. Sin mencionar que los usuarios siguen sorprendidos no solo por la calidad del producto, sino que también por su precio de US$9,99.

El usuario de Instagram “Aldi.mademedoit” se encarga de crear contenido sobre las novedades que lanza esta cadena de tiendas. Hace una semana, esta cuenta publicó unas fotos en las que se mostraban esta segunda generación de vasos de imitación y las reacciones de sus seguidores fueron muy positivas.

Algunos de los comentarios más populares fueron: “Un auténtico clon de Stanley”, “Compre uno y me encanta” o “No iba a comprar otro vaso, pero las mejoras lo hacen mejor aún. No hay nada mejor que la oferta de US$ 10″. Esto da a entender que la calidad del producto es muy similar al original de la marca Stanley, por lo que puede ser muy conveniente para el bolsillo adquirir esta nueva versión de imitación en lugar del original.

La nueva oferta de Aldi tuvo muy buena repercusión en las redes Google Maps/ Robin Sullivan

Otros productos de imitación en Aldi

Son varios los productos de imitación que las cadenas de tiendas minoristas tratan de replicar con la finalidad de poder ayudar a la economía de los hogares en Estados Unidos. A menudo ofrecen una calidad similar o un poco menor, pero el precio siempre es mucho más barato que el original pese a las diferencias que puedan llegar a existir.

Por ejemplo, en Dollar Tree se comercializa un efervescente para la ducha que tiene un valor de US$1,25, mientras que en Amazon se puede conseguir un producto prácticamente igual a un precio US$10, que representa más de un 80% con respecto a la réplica. Además, esta tienda también fabricó un producto de imitación de las toallitas quitamanchas Shout Wipe & Go que tienen un valor de US$4,19, pero en la tienda de descuentos se pueden conseguir por US$1,25.

