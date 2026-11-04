Los números, las sorpresas y las consecuencias de una derrota histórica para Trump

La contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos marcó un punto de inflexión para la presidencia de Donald Trump. En una noche que modificó el mapa político del país, los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, conquistaron al menos siete bancas en la Cámara alta y lograron victorias inesperadas en estados considerados durante décadas bastiones conservadores.

La magnitud del revés convirtió a estos comicios en el mayor castigo electoral para el partido de un presidente en ejercicio desde 1974, cuando los republicanos perdieron terreno tras la renuncia de Richard Nixon por el escándalo Watergate, según un análisis de The Washington Post. El resultado deja a Trump frente a un Congreso opositor durante los últimos dos años de su mandato, con mayores obstáculos para impulsar su agenda y una creciente amenaza de investigaciones.

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En cuanto al Senado, los demócratas conquistaron al menos siete bancas y alcanzaron una mayoría de 54 escaños frente a 44 republicanos (incluye dos independientes que integran su bloque), con dos contiendas aún sin definir.

Los demócratas también recuperaron la mayoría en la Cámara Baja con al menos 228 bancas, frente a 139 republicanas, tras arrebatarles más de 25 distritos, aunque todavía restaba definir parte de los 435 escaños.

Los estados que cambiaron de color

Los demócratas les arrebataron siete bancas del Senado a los republicanos al imponerse en Kansas, Texas, Carolina del Norte, Maine, Carolina del Sur, Ohio y Iowa, y recuperaron el control de la Cámara alta. El giro electoral fue especialmente significativo en cinco estados que habían votado por Trump con más de diez puntos de ventaja en 2024 y que ahora se inclinaron por candidatos demócratas.

Según el análisis de Times Voter Trends, entre los grupos que se desplazaron hacia los demócratas en los siete estados que cambiaron de signo electoral estuvieron los hispanos, los menores de 30 años y los blancos de clase trabajadora sin título universitario. Se trata de sectores que habían contribuido a ampliar la coalición electoral de Trump en 2024 y cuyo alejamiento representó una señal de alerta para los republicanos.

A primera hora del miércoles, los resultados de Misisipi y Alaska todavía estaban pendientes. En el primero, la diferencia entre los candidatos era inferior a los 100 votos y continuaba el recuento de las papeletas enviadas por correo.

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Los gobernadores ganadores

Keisha Lance Bottoms - Gina Hinojosa - Xavier Becerra Brynn Anderson - AP

La elección también dejó un mapa renovado en las gobernaciones, con victorias demócratas en estados clave y derrotas de figuras republicanas que habían contado con el respaldo de Trump. En Georgia, la exalcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms derrotó al republicano Rick Jackson. En Texas, Gina Hinojosa protagonizó una de las sorpresas de la noche al imponerse al gobernador Greg Abbott, mientras que en California, Xavier Becerra venció al comentarista conservador Steve Hilton.

En Ohio, la demócrata Amy Acton derrotó al republicano Vivek Ramaswamy y conquistó una gobernación que estaba en manos del oficialismo. En Nuevo México, Deb Haaland se impuso en la contienda estatal, mientras que en Wisconsin, David Crowley consiguió desplazar a los republicanos.

Florida fue una de las excepciones al avance opositor: Byron Donalds, congresista respaldado por Trump, ganó la gobernación y sucederá a Ron DeSantis.

Los hitos históricos

El candidato demócrata al Senado, el congresista Chris Pappas, saluda a la multitud en un evento de la noche electoral, junto a su esposo Vann Bentley Reba Saldanha - FR170606 AP

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Además del cambio en el mapa político, los comicios dejaron una serie de resultados inéditos en materia de representación. Bottoms se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora de Estados Unidos, mientras que Hinojosa será la primera mujer latina en gobernar Texas y la primera demócrata en ocupar ese cargo desde 1990. Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, será el primer gobernador latino elegido por los votantes de California.

Haaland, exsecretaria del Interior y miembro de la comunidad Laguna Pueblo, se convirtió en la primera gobernadora de origen indígena del país. Crowley, por su parte, será el primer gobernador negro de Wisconsin, mientras que Acton será la primera mujer en gobernar Ohio.

La lista de hitos también alcanzó al Congreso. En Michigan, Abdul El-Sayed se convirtió en el primer musulmán elegido senador, mientras que Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en integrar la Cámara alta. En Minnesota, la vicegobernadora Peggy Flanagan hizo historia al convertirse en la primera mujer de origen indígena en llegar al Senado.

Florida también registró un resultado inédito. Donalds será el primer gobernador negro del estado.

Trump, el gran perdedor

El presidente adoptó inicialmente un tono conciliador tras la derrota y felicitó a los demócratas, aunque su disposición al diálogo podría durar poco. “Cada vez que Trump se ve acorralado, alza más la voz y sale a pelear”, advirtió Peter Loge, director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington.

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El revés electoral llegó en medio de un desplome de su popularidad, con apenas un 36% de aprobación y un 59% de rechazo, según los sondeos previos. Poco después de conocerse los resultados, Trump publicó una imagen de una gorra con la palabra “VETO”, una señal de confrontación con la nueva mayoría demócrata en el Congreso.

Pese a la derrota, Trump conservará amplias facultades ejecutivas, especialmente en política migratoria y exterior. Podrá seguir recurriendo a órdenes ejecutivas y mantener su margen de acción en conflictos internacionales. Sobre la guerra con Irán, insistió en que busca un acuerdo, aunque amenazó: “De lo contrario, simplemente terminaré el trabajo”.

En Ucrania, podría acelerar las negociaciones para alcanzar un alto el fuego y presionar a Kiev para llegar a un acuerdo con Rusia. Sin embargo, el revés electoral podría debilitar su posición frente a líderes como Vladimir Putin y Xi Jinping. En paralelo, buscará avanzar con proyectos para dejar su huella en la Casa Blanca, como el salón de fiestas de 400 millones de dólares que está construyendo.

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Qué puede hacer el Congreso opositor

La victoria demócrata abre una etapa de mayor confrontación institucional. Con el control del Congreso, la oposición podrá impulsar su agenda legislativa, influir en el presupuesto y fiscalizar al gobierno, aunque sus iniciativas estarán limitadas por el poder de veto de Trump.

Entre sus prioridades figuran combatir el costo de vida, revertir los recortes a Medicaid, cuestionar los aranceles y buscar el fin de la guerra con Irán. “Tenemos que dar respuestas a los estadounidenses y lograr que bajen los costos”, afirmó el representante Jared Moskowitz, quien desafió al presidente a vetar esas iniciativas.

Go @ElaineLuria Go!



Together, House Democrats will fight to end this reckless war of choice in Iran.



And drive down the high cost of living in the United States. pic.twitter.com/d8JcJTKqI7 — Hakeem Jeffries (@hakeemjeffries) November 2, 2026

Los demócratas también buscarán investigar las políticas migratorias, posibles irregularidades de funcionarios y vínculos del gobierno con empresas privadas. Podrán citar a funcionarios, exigir documentos e incluso impulsar un nuevo juicio político contra Trump, aunque su destitución requeriría dos tercios de los votos del Senado. “Llamen a sus abogados”, escribió en X el representante Robert García, posible titular de una de las comisiones investigadoras.

LAWYER UP. — Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) November 4, 2026

Además, el control del Senado les permitirá bloquear nombramientos presidenciales, incluidos los de jueces federales y una eventual vacante en la Corte Suprema. Sin embargo, Trump conservará amplias facultades ejecutivas y podrá vetar leyes, una decisión que solo puede revertirse con dos tercios de los votos en ambas cámaras.

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