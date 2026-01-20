Los países de la OEA "deben escuchar a su gente" y apoyar transición venezolana, dice Machado

Los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) deben escuchar a sus pueblos, que están por la transición política en Venezuela, declaró este martes la líder opositora María Corina Machado, tras reunirse con el secretario general del bloque, Albert Ramdin.

La OEA se ha mostrado dividida sobre la crisis venezolana tras el derrocamiento y la salida del país el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que ahora esperan su juicio por narcotráfico en Nueva York.

"Este es un momento en el cual absolutamente todos los países que son Estados miembros de la OEA deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan", declaró a periodistas Machado, premio Nobel de la Paz, luego del encuentro con Ramdin.

"Hay algunos que por razones políticas han sido más renuentes, (pero) es el momento de actuar", añadió.

Machado acudió a la sede de la OEA como parte de su agenda de encuentros en Washington, donde el pasado jueves entregó su medalla del Nobel al presidente Donald Trump, en agradecimiento por su apoyo.

El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo de la organización, se reunirá el martes para abordar la situación de los presos políticos venezolanos, a los que el gobierno de la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ido liberando poco a poco tras asumir el poder luego de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

Machado aseguró que encontró una posición "muy racional, sensata y prudente" del secretario general de la OEA.

"Más que mirar hacia atrás, sobre lo que ocurrió previamente o lo que representó el 3 de enero, estamos en esta situación donde hay un proceso, una ruta por delante hacia la reinstitucionalización y la democracia" declaró la líder opositora.

Ramdin ha reiterado la disponibilidad de la organización regional para mandar expertos que faciliten la mediación, la convocatoria de elecciones o la liberación de los presos por motivos políticos.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha exigido en varias ocasiones poder visitar las cárceles venezolanas. La última vez fue en 2022.

"No es posible hablar de transición con represión. De modo que lo primero que tiene que ocurrir, la prioridad en este momento es, obviamente, la liberación de los presos políticos. Pero la libertad real", pidió Machado.

Machado estuvo por última vez en la OEA en 2014, entonces como diputada opositora incluida en la delegación de Panamá para denunciar una ola de violencia en Venezuela.