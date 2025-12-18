Los precios al consumidor en EE. UU. bajaron en noviembre

WASHINGTON (AP) — La inflación en Estados Unidos se desaceleró el mes pasado, informó el gobierno en un reporte que se retrasó por el cierre del gobierno.

El Departamento de Trabajo reportó el jueves que su índice de precios al consumidor aumentó 2,7% en noviembre en comparación con el año anterior.

El informe se retrasó ocho días debido al cierre de 43 días del gobierno federal, lo que también impidió que el Departamento de Trabajo compilara los números generales de precios al consumidor e inflación subyacente en octubre. El informe del jueves ofreció a los inversores, empresas y responsables de políticas su primera visión del índice de precios al consumidor desde que se publicaron los números de septiembre el 24 de octubre.

Los precios al consumidor subieron 3% en septiembre en comparación con el año anterior, y los pronosticadores esperaban que el índice de noviembre igualara ese aumento interanual.

Los precios de la energía, impulsados por un fuerte aumento en los precios del combustible, subieron 4,2% en noviembre. Excluyendo los volátiles precios de alimentos y energía, la llamada inflación subyacente subió 2,6%, en comparación con un aumento interanual del 3% en septiembre y el más bajo desde marzo de 2021.

La inflación en Estados Unidos se ha mantenido obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, en parte debido a la decisión del presidente Donald Trump de imponer fuertes aranceles a las importaciones de casi todos los países del mundo, junto con impuestos específicos sobre productos como el acero, el aluminio y los automóviles.

Los aranceles del presidente han resultado ser menos inflacionarios de lo que los economistas temían. Sin embargo, ejercen presión al alza sobre los precios y complican las decisiones para la Reserva Federal, que está tratando de decidir si seguir recortando su tasa de interés de referencia para apoyar un mercado laboral tambaleante o esperar hasta que las presiones inflacionarias disminuyan. La semana pasada, el banco central decidió reducir la tasa por tercera vez este año, pero los funcionarios del banco central estadounidense señalaron que esperan solo un recorte en 2026.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.