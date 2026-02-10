Los precios del petróleo en pausa, atentos de la situación entre EEUU e Irán

Los precios del petróleo se estancaron el martes luego de su impulso por las tensiones entre Washington y Teherán, junto con un llamado a la prudencia por parte de Estados Unidos a buques comerciales que se acercan a las costas iraníes.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en abril perdió 0,35% hasta los US$68,80.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en marzo bajó 0,62% hasta los US$63,96.

"El mercado intenta claramente —como lo hace ahora a diario— evaluar la situación entre Estados Unidos e Irán", explicó a la AFP John Kilduff, de Again Capital. "Por el momento, asistimos a un vaivén incesante".

La víspera, los precios del crudo aumentaron tras la publicación de una nota del servicio marítimo del Ministerio de Transporte estadounidense en la que advertía a los buques cerca de las costas iraníes "permanecer lo más lejos posible".

Aunque el documento especifica que la recomendación no es nueva, "ha servido para recordar lo rápido que pueden reevaluarse los riesgos", afirma Ole R. Hvalbye, analista de Seb.

"Estamos en alerta (...) y es posible que los precios suban considerablemente si se concretan hostilidades", señaló Kilduff.

En caso de escalada militar entre Washington y Teherán, "el escenario catastrófico sería que el estrecho de Ormuz quedara bloqueado", añadió Arne Lohmann Rasmussen, analista en Global Risk Management.

Por allí transita el 20% de la producción mundial de crudo.

La atención del mercado se dirige ahora al encuentro entre el presidente estadounidense y el primer ministro israelí previsto para el miércoles en Washington.

Antes de esa visita, Irán llamó a Estados Unidos a resistir las "influencias destructivas" que podrían descarrilar la reanudación de las conversaciones entre ambos países, según su Ministerio de Asuntos Exteriores.