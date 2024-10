Los relatos de los argentinos en Florida sobre el impacto del huracán Milton: “Fue una noche espantosa”

Una noche de incertidumbre, preocupación e insomnio. Así vivieron muchos argentinos en Tampa, Florida, y alrededores el paso del huracán Milton. Con ráfagas de viento de 180km/h que arrancaban objetos del piso y una oscuridad total debido a los cortes de luz, los residentes todavía no llegaron a ver el alcance completo de los destrozos. En vez, se quedaron resguardados en sus casas, esperando el momento indicado para salir, analizar los daños y empezar a arreglar el desastre.

Carolina F., de 58 años, comentó que pasó una noche “espantosa”, pero que su casa resistió. “Me dormí después de las 3 de la mañana y todavía no sé nada; nos piden no salir aún”, dice a LA NACION con la radio en mano, que es su única herramienta para enterarse de las novedades, ya que no tiene acceso a internet ni televisión.

“Quedó todo patas para arriba” dijo a LA NACION Macarena Giménez, quien vive con su marido y su hija Emma, de siete años, en Sarasota, donde el huracán impactó a la medianoche. Giménez contó que afortunadamente solo sufrieron daños menores. “Fue intenso, pero estamos bien. Solo se rompió un mosquitero y estamos sin luz desde ayer”, explicó. “Hoy será día de limpieza”, añadió.

Macarena Giménez, una argentina residente de Sarasota, donde ayer arrazó el huracán Milton, mostró a LA NACION las medidas que tomaron para resguardarse, como poner chapas en las ventanas para que no se rompan.

Según cuenta, ayer tomaron medidas para proteger su hogar: cubrieron las ventanas con chapas para evitar que se rompieran y revisaron que los muebles del jardín estuvieran asegurados. Otros residentes decidieron tirar los muebles a la pileta para que floten y evitar que salgan volando. Además, llenaron las bañaderas con agua y se abastecieron de comida y otros suministros esenciales. También debieron bloquear las entradas con bolsas de arena para que el agua, uno de los mayores temores, no se infiltre al interior de las viviendas.

El huracán Milton, de categoría 3, atravesó Florida desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la madrugada después de que las autoridades señalaran que se podía tratar de la peor tormenta en un siglo.

El gobernador Ron DeSantis habló sobre los destrozos que dejó el ciclón, pero señaló que se evitó el peor de los escenarios. Este desastre natural desató su furia apenas dos semanas después de que el huracán Helene causara estragos en Florida y otros estados del sureste, con un saldo de más de 230 muertos y escombros todavía esparcidos.

Milton provocó severos daños en el tendido eléctrico de Florida X @insideFPL

Esta vez, Milton provocó por lo menos cuatro muertes y una destrucción significativa, particularmente en Tampa y Sarasota, donde persisten las operaciones de rescate y limpieza.

Hasta el momento, no se reportaron argentinos heridos, algunos sufrieron daños materiales y la mayoría están afectados por los cortes de luz, pero no se registraron lesiones graves entre ellos.

“Anoche se cortó la luz y no volvió. Hay muchísima gente en la misma situación y no sabemos cuando volverá. Se cayó un árbol en mi jardín por los fuertes vientos pero sin mayores destrozos, afortunadamente”, dice a LA NACION César Marti Garro, quien se encuentra solo en su casa cerca de Tampa debido a que su familia decidió evacuar voluntariamente.

En Disney

Victoria Razzeto tiene 29 años, es argentina y vive en Florida desde 2019, donde trabaja como fotógrafa en Walt Disney World. “El clima estaba caldeado, con sensaciones diferentes en el aire, porque entendimos que sería un huracán impredecible”, afirmó a LA NACION ante la incertidumbre que generó este particular fenómeno que desorientó incluso a los locales, quienes suelen pasar por la temporada de huracanes con cierta naturalidad.

Visitantes caminan por el centro comercial Disney Spring de Orlando antes de que el huracán Milton toque tierra en Florida el 9 de octubre de 2024. Milton recuperó fuerza el 8 de octubre para convertirse en una tormenta de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 270 km/h (165 mph) mientras se dirige hacia la costa centro-oeste de Florida y se prevé que toque tierra a finales del 9 de octubre, según el Centro Nacional de Huracanes. Foto de GIORGIO VIERA / AFP - AFP

“Hasta mis amigos que crecieron en Florida, que normalmente están muy tranquilos durante los huracanes, le temían más a este. No se dimensionaba qué desastres podía causar Milton”, contó desde el encierro de su departamento de Kissimmee.

La incertidumbre reina entre los argentinos de vacaciones en Florida, especialmente aquellos en Disney, donde los parques cerraron el miércoles después del mediodía, y seguirán sin abrir este jueves.

Juan Lynch está ahí con su familia y, según contó a LA NACION, Miltón pasó durante la madrugada, cuando la gente dormía, y aunque se escuchaban ráfagas de viento fuerte, no fue algo dramático.

“Esta mañana ya todo estaba en calma, pero estamos esperando a que confirmen si hubo daños en el parque y si podrán reabrir mañana,” agregó.

Una grúa de construcción cayó sobre un edificio de oficinas que alberga la sede del Tampa Bay Times, tras el paso del huracán Milton, el jueves 10 de octubre de 2024. Tampa Bay Times

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando los destrozos y asegurándose de que todos los residentes estén seguros al tiempo que se llevan a cabo operaciones de rescate y limpieza en las áreas más afectadas.

En la desesperación por suplir la falta de suministro eléctrico y con las incógnitas acerca de cuándo recuperarán el servicio, los residentes de Florida recurren a generadores de electricidad para poder cocinar, no estar en la oscuridad y mantenerse comunicados.

Si usa un generador durante un corte de electricidad, NO lo haga en áreas interiores ni dentro de un garaje. El monóxido de carbono que los generadores emiten es tóxico y puede ser mortal.



Más información sobre seguridad al usar generadores en https://t.co/FCytCYNEfg pic.twitter.com/pHJOBFwKSL — Miami-Dade County EM (@MiamiDadeEM) October 10, 2024

Pero muchos optaron por reubicarlos dentro de sus casas o garages para que no se los vuele la tormenta o sean estropeados por el agua de la lluvia. Es por eso que el departamento de manejo de emergencia del condado de Miami Dade y el FEMA lanzaron alertas sobre los peligros de esto. “El monóxido de carbono que los generadores emiten es tóxico y puede ser mortal”, indicaron en X.