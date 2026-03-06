Los Spurs vuelven a tumbar a Detroit con un descomunal Wembanyama

Con una actuación sin precedentes de Victor Wembanyama, los San Antonio Spurs derrotaron el jueves 121-106 a los Detroit Pistons, su segunda victoria del año frente a los líderes de la Conferencia Este de la NBA.

Estas son las escenas principales de una jornada de nueve partidos en la liga de básquet norteamericana.

- Los matagigantes -

San Antonio, segundo clasificado del Oeste, sigue atemorizando a los grandes favoritos al anillo de la mano de las inéditas capacidades de Wembanyama.

Este jueves el pívot francés sumó un estratosférico registro de 38 puntos, 4 triples, 16 rebotes, 3 asistencias y 5 tapones, unas cifras nunca vistas anteriormente.

Wemby arrancó la noche con 2 triples sin fallo y 12 de los primeros 27 puntos de San Antonio, que aplacaron todas las virtudes de los jefes del Este.

Cade Cunningham, la estrella de los Pistons, terminó con 26 puntos y 8 asistencias pero la defensa visitante no encontró la forma de frenar a la dupla de Wembanyama y De'Aaron Fox, que terminó con 29 puntos.

Después de seis años ausentes de playoffs, los Spurs emergen como la gran amenaza para los favoritos.

Además de un pleno de dos victorias ante Detroit, San Antonio también ha prevalecido en cuatro de sus cinco enfrentamientos contra los Thunder, los líderes del Oeste.

- Trae se estrena con Wizards -

Acercándose del final de otra triste temporada, los aficionados de los Washington Wizards recibieron una brisa de esperanza para el futuro con el debut de Trae Young.

El base All-Star, líder durante ocho temporadas de los Atlanta Hawks, llegó a Washington en el pasado mercado de fichajes que cerró en febrero junto al pívot Anthony Davis, que todavía no se ha enfundado su nuevo uniforme.

Young tuvo que esperar hasta este jueves debido a las lesiones de rodilla y cuádriceps que lo tenían fuera de combate desde el 27 de diciembre.

Comenzando por una bandeja que abrió el casillero de Washington, Young logró 12 puntos y 6 asistencias en la derrota ante los Utah Jazz por 122-112.

El base sólo estuvo en pista 19 minutos en este duelo entre dos de los peores equipos de la temporada, cuyo máximo anotador fue el novato Ace Bailey con 32 puntos para los Jazz.

- Flagg y unos precoces 1.000 puntos -

Otra de las figuras de la jornada fue el novato Cooper Flagg, que volvió a las pistas tras ocho partidos de baja por una lesión en el pie izquierdo.

El número uno del pasado Draft convirtió 18 puntos en la derrota de los Dallas Mavericks ante los Orlando Magic por 115-114.

Flagg, de 19 años y 74 días de edad, superó con esa producción los 1.000 puntos en su primera temporada en la NBA, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en llegar a esa cifra.

Únicamente LeBron James lo logró más rápido, en su caso a los 19 años y 41 días.

Flagg fue también el noveno jugador en la historia en combinar al menos 1.000 puntos, 300 rebotes y 200 asistencias en sus primeros 50 partidos. De todos ellos, sólo Luka Doncic y Michael Jordan lo lograron también en los últimos 50 años.