Los swifties aprovechan su poder en favor de Kamala Harris

Taylor Swift aún no se ha pronunciado sobre la carrera presidencial en Estados Unidos, pero una coalición de admiradores ya está apoyando a Kamala Harris.

A mediodía del miércoles, "Swifties for Kamala" (Swifties por Kamala) había recaudado más de 140.000 dólares en favor de la aspirante demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre frente al republicano Donald Trump.

La víspera celebraron una velada de recaudación de fondos a la que se unieron unos 27.000 admiradores, poniendo en marcha el esfuerzo destinado a "convertir nuestro poder swiftie en poder político", como dijo el director político del grupo durante la reunión.

Estrellas como Carole King junto con senadoras como Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand participaron en el encuentro virtual.

"Soy una swiftie y Taylor y yo somos amigas", dijo King, la legendaria cantautora de éxitos como "I Feel The Earth Move" y "You've Got A Friend".

"He sido activista política durante años. He sido voluntaria, he llamado a las puertas, incluso como persona famosa", recordó King.

"Se lo digo porque si alguno de ustedes está pensando en ser voluntario para llamar a las puerta o por teléfono, y está un poco nervioso por lo que pueda decir, por favor, créanme: no hay nada que perder y todo que ganar".

Swifties por Kamala empezó como una iniciativa en las redes sociales creada por la usuaria y swiftie Emerald Medrano horas después de la retirada del presidente Joe Biden de la reelección hace algo más de un mes.

El esfuerzo prendió en las plataformas: la iniciativa cuenta en X con más de 72.000 seguidores y cerca de 50.000 en Instagram, aunque la megaestrella no está afiliada al grupo.

"Somos una coalición de fans de Taylor Swift comprometidos con proteger la democracia histórica de Estados Unidos trabajando juntos para ayudar a los candidatos progresistas en las elecciones locales y nacionales, incluida la vicepresidenta Kamala Harris como próxima presidenta de nuestro país", reza la declaración de la misión del grupo en su sitio web.

El grupo también defiende los derechos LGBTQIA+, la libertad reproductiva, a los inmigrantes y pide que se tome en serio el cambio climático, así como "un alto el fuego permanente entre Israel y Hamás".

- "Los líderes" -

Swift, la megaestrella mundial con cientos de millones de seguidores en las redes sociales y una base de fans tremendamente fiel, tiene un poder de convocatoria monumental.

Durante muchos años, la cantautora de "All too well" se mantuvo al margen de la política, incluso en 2016, cuando Donald Trump ganó la presidencia.

Su silencio llevó a muchos críticos a especular que la superestrella era una republicana en el armario, hasta 2018, cuando rompió tanto su silencio al apoyar a la opositora demócrata de la ultraderechista Marsha Blackburn en el sureño estado de Tennessee.

Blackburn ganó de todos modos, pero marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Swift: más tarde explicó que su entorno le había instado a mantenerse al margen de la política por el potencial daño para su carrera, especialmente en la industria de la música country, que a pesar de sus complejidades a menudo se asocia con el conservadurismo.

Swift apoyó a Biden en 2020 y ha transmitido mensajes pro LGBTQ+ a través de sus canciones y videos musicales y ha condenado la revocación del derecho federal al aborto por parte del Tribunal Supremo. Asimismo, ha animado a muchos de sus seguidores a registrarse para votar.

Pero la enorme popularidad de Swift también la ha convertido en blanco habitual de la desinformación política y las teorías conspirativas de la derecha, a menudo alimentadas por AI y amplificadas por personajes como Trump.

Pero conseguir un apoyo de Swift para Harris no es el objetivo de sus fans organizadores, dicen.

"No estamos esperando a que Taylor muestre su apoyo a Kamala Harris. Estamos haciendo esto al margen de ella, utilizando la plataforma de swifties como una forma de involucrar a la gente en las elecciones", dijo recientemente a la publicación Cosmopolitan Rohan Reagan, uno de los gestores de las redes sociales del grupo.

El senador demócrata Ed Markey manifestó su asombro por el compromiso de la comunidad swiftie con "la construcción de un mundo mejor".

"Este es el momento, este es el lugar", dijo. "Los swifties son los líderes para que ganemos estas elecciones", aseguró.

mdo/md/af/atm

LA NACION