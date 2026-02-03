Los torneos de LIV Golf recibirán puntos para el ranking mundial

El Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) anunció este martes que los jugadores de los torneos LIV Golf, que el miércoles arranca su quinta temporada, podrán recibir puntos para el escalafón mundial por primera vez a partir de este año.

El OWGR precisó que se otorgarán puntos a los golfistas que terminen entre los 10 primeros en los torneos individuales de LIV Golf, un circuito profesional disidente financiado por Arabia Saudita.

El LIV Golf compite con el PGA Tour y reconfiguró la élite del golf con contratos millonarios y un modelo alternativo.

Para esta nueva temporada combina deportistas de peso como el español Jon Rahm con salidas sensibles como las de los vencedores de Majors Brooks Koepka y Patrick Reed, que vuelven al PGA Tour.

La imposibilidad del circuito disidente de obtener puntos para el ranking mundial en sus eventos ha sido un obstáculo desde que se lanzó la competencia en 2022.

Los jugadores de élite de LIV Golf han visto caer drásticamente su posición en el escalafón mundial, lo que les complica su clasificación para los cuatro principales torneos de golf, cuyas plazas se determinan en gran medida por su posición en el ranking.

"Reconocemos plenamente la necesidad de clasificar a los mejores jugadores masculinos del mundo, pero al mismo tiempo teníamos que encontrar una manera de hacerlo que fuera equitativa para los miles de jugadores que compiten en otros circuitos", dijo el presidente del OWGR, Trevor Immelman.

La implementación del sistema es "una solución que logra estos dos objetivos y permite que los jugadores con mejor desempeño en los eventos de LIV Golf reciban puntos OWGR", añadió.

En todo caso, OWGR advirtió que monitoreará por dos años el desarrollo del LIV Golf y que esa evaluación "podría resultar en un aumento o disminución de puntos, o incluso en su exclusión del sistema".

LIV Golf calificó la decisión como insuficiente, y pidió que el mecanismo reparta puntos a los jugadores que terminen fuera del top 10.

"Según estas reglas, un jugador que termina en el puesto 11 en un evento de LIV Golf recibe el mismo trato que un jugador que termina en el puesto 57", reclamó en un comunicado.

Golfistas latinoamericanos como el chileno Joaquín Niemann, el mexicano Abraham Ancer o el colombiano Sebastián Muñoz han tenido peso visible en el LIV Golf y representan la apuesta del torneo por talento latino de élite en su disputa con el PGA Tour.