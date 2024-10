Una pareja de Nueva Jersey ganó la lotería gracias a una superstición de último momento

Una pareja de Nueva Jersey decidió cambiar el lugar donde habitualmente compraban los boletos de lotería luego de que una persona ganó un premio allí. Esta determinación valió la pena, ya que con el cambio de tienda obtuvieron un premio dividido de US$1.748.048, es decir, US$874.024 cada uno, luego de participar del juego Jersey Cash 5 del 21 de septiembre.

Según Northjersey.com, la pareja tuvo la intuición de no comprar la lotería en un lugar donde recientemente la había ganado otra persona. Esto derivó en que el matrimonio decidió conducir hasta otra tienda de Little Falls Beverage, ubicada en Little Falls, condado de Passaic. Allí, compraron los números 06, 07, 18, 32 y 42, que finalmente serían los ganadores.

La pareja, que eligió permanecer en el anonimato gracias a una ley firmada por el gobernador Phil Murphy, le narró a la Lotería de Nueva Jersey cómo se habían enterado del premio. “Estaba sentado en la mesa del desayuno y comencé a revisar los números. El primero, así es. El siguiente, y el siguiente…”, dijo el esposo. En ese momento fue cuando se dio cuenta de que había ganado el premio mayor y corrió a contárselo a su pareja.

La Lotería de Nueva Jersey anunció a los dos ganadores del premio dividido de US$1.748.048 X: @Njlottery

Según Northjersey.com, el matrimonio le contó a la Lotería que planeaba usar ese dinero para hacer algunas reparaciones en el hogar y tomarse esas vacaciones que siempre soñaron. “Esto nos da un poco de consuelo. Un poco de protección y algo de seguridad”, dijo la mujer haciendo referencia al difícil momento que atraviesa la economía de Estados Unidos.

Como suele suceder, el local donde la pareja adquirió el boleto, Little Falls Beverage, recibirá un bono de US$2.000 por haber vendido uno de los tickets triunfadores.

En tanto, el otro ganador del premio de US$874.024, cuya identidad también se desconoce, compró su boleto a través de una aplicación externa llamada Jackpocket.

Otros grandes ganadores de la Lotería de Nueva Jersey

Una persona, la cual no se conoce su identidad, ganó US$2.439.721 en el Jersey Cash 5 el pasado jueves 3 de octubre. El boleto ganador, cuyos números fueron 06, 10, 14, 18 y 29, fue comprado en una tienda ubicada en el 198 de Wilson Avenue Port en el condado de Monmouth, la cual recibió un bono de US$2000.

La Lotería de Nueva Jersey anunció al ganador vía X (ex Twitter) X: @Njlottery

El Jersey Cash 5 es un juego de la Lotería de Nueva Jersey que se sortea los siete días de la semana. Este consiste en que los jugadores elijan cinco números entre el 1 y el 45. Además, tendrán la opción de agregar un extra para potenciar cualquier premio que no sea el mayor en hasta cinco veces.

LA NACION