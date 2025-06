Lozano lamenta la falta de contundencia de Pachuca en el Mundial

El entrenador de Pachuca, Jaime Lozano, culpó de nuevo a la falta de puntería por la derrota del jueves 2-0 frente a Al Hilal en una triste despedida del conjunto mexicano del Mundial de Clubes.

"Tuvimos nuestras oportunidades pero no supimos aprovecharlas. No sólo hoy sino durante todo el torneo", reiteró Lozano después de la tercera derrota de Pachuca en el Mundial.

La escuadra azteca concluyó en el último lugar del Grupo H, sin puntos, después de que previamente cayera contra Salzburgo (2-1) y Real Madrid (3-1). Ante el equipo blanco, Pachuca jugó con un futbolista más durante más de 80 minutos.

"Lo primero era generar opciones y en todos los partidos lo hicimos, pero debimos ser más certeros para no tener que remar siempre a contracorriente", señaló este jueves Lozano en el Geodis Park de Nashville (Tennessee).

El exseleccionador mexicano no quiso atribuir toda la responsabilidad a su línea ofensiva cuyo referente, el veterano atacante venezolano Salomón Rondón, se fue en blanco del torneo.

"Cuando hablo de contundencia me refiero a todo. Hoy estoy hablando más de la contundencia ofensiva, de marcar goles, pero yo trato de que no dependamos de un jugador", recalcó. "No quiero depender de Salomón ni de nadie".

"Lo intentamos pero no fue suficiente", se resignó Lozano, que tomó las riendas de Pachuca a principios de mes. "Tenemos que trabajar, no conozco otra forma de salir adelante".

gbv/cl