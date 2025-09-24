LA NACION

Lula, optimista sobre que su próxima reunión con Trump "resolverá" crisis entre Brasil y EE.UU.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró este miércoles optimista en que su pri

Presidente de Brasil
Lula, optimista sobre que su próxima reunión con Trump "resolverá" crisis entre Brasil y EE.UU.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró este miércoles optimista en que su primera reunión con su par estadounidense Donald Trump, prevista en los próximos días, "resolverá" la crisis entre ambos países.

"Cuando nos reunamos creo que todo se resolverá, y que Brasil y Estados Unidos volverán a vivir en armonía", dijo Lula en rueda de prensa en la ONU, donde participó de la Asamblea General.

Trump anunció el martes que había acordado reunirse con Lula la próxima semana, en medio de una crisis diplomática y comercial desatada por el juicio por golpismo al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado del estadounidense.

