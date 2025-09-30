Machado y Padres enfrentan a Swanson y Cachorros en los playoffs en el complicado Wrigley Field

CHICAGO (AP) — Los Padres de San Diego fueron formidables en el Petco Park esta temporada, logrando un récord de 52-29 en su camino hacia un comodín de la Liga Nacional. Fue una historia diferente fuera de casa, donde Manny Machado y compañía terminaron con un récord de 38-43.

En cuanto a cualquier tipo de explicación para la discrepancia, bueno, Machado no tiene idea.

"¿Puedes por favor encontrar la respuesta para mí porque no puedo responder eso por ti?", dijo Machado sonriendo. "Vas a tener que hablar con alguien más porque ni siquiera tengo esa respuesta para ti".

Machado y los Padres jugarán de visitantes en la primera ronda de los playoffs, comenzando el martes por la tarde cuando se enfrenten a Dansby Swanson y los Cachorros de Chicago en el inicio de su serie al mejor de tres.

Los Padres recibieron un curso de actualización sobre la mezcla de sol y sombra en el Wrigley Field cuando entrenaron el lunes en un horario similar al que experimentarán en el Juego 1.

"No hay otro estadio, diría yo, que pueda ser más complicado que el Wrigley", comentó el mánager Mike Shildt. "Somos conscientes de ello".

Chicago tuvo un récord de 50-29 en su icónico estadio este año, ayudando al equipo a obtener el primer comodín de la Liga Nacional y la ventaja de local para la primera ronda de la postemporada. Los Cachorros y los Padres contribuyeron a un porcentaje de victorias en casa del 54,3% en las mayores este año, el número más alto desde que fue del 55,7% en 2020.

Pero los Cachorros no han ganado un juego de playoffs en casa desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2017. Fueron barridos por Miami en la ronda de comodines en Wrigley en 2020 en la última aparición de la franquicia en la postemporada.

"Wrigley ya es increíblemente especial, así que estoy muy emocionado de ver cómo se ve y cómo se siente en el momento de la postemporada", expresó Swanson. "Sé que va a ser como todo lo que siempre soñaste".

El derecho Nick Pivetta abrirá por San Diego contra el zurdo Matthew Boyd en el primer duelo. Dylan Cease comenzará para los Padres el miércoles, y Shildt indicó que Yu Darvish tomaría la pelota para el tercero, si es necesario. Craig Counsell, el piloto de los Cachorros se negó a revelar sus planes de pitcheo más allá del inicio de la serie.

Pivetta y Boyd también se enfrentaron en dos juegos de abril. Boyd lanzó seis entradas sin permitir carreras en una victoria 7-1 en Wrigley, y Pivetta lanzó seis entradas permitiendo una carrera en una victoria de 4-2 en San Diego.

Fue parte de una temporada destacada para Pivetta, quien tuvo un récord de 13-5 con una efectividad de 2,87, la más baja de su carrera, en 31 aperturas y un máximo de 181 innings y dos tercios. Firmó un contrato de cuatro años y US$55 millones con los Padres en febrero.

Boyd tuvo un récord de 14-8 con una efectividad de 3,21 en 31 aperturas en su primer año con Chicago.

Firmó un contrato de dos años y US$29 millones con los Cachorros en diciembre.

El difunto abuelo de Boyd, John, era un gran fanático de los Cachorros, y el lanzador de 34 años se emocionó al hablar sobre lo que significaba para él comenzar un juego de playoffs para el equipo.

"Pensar que tendría esta oportunidad sabiendo todo sobre mi abuelo creciendo aquí, es genial, es algo genial", comentó Boyd. "Él estaría extremadamente feliz".

Ambos equipos tienen una decisión que tomar sobre un receptor lesionado.

El venezolano Elías Díaz dejó la victoria de San Diego por 5-1 sobre Arizona el sábado por la noche con un problema en el oblicuo. Díaz bateó para .204 con nueve jonrones y 29 carreras impulsadas en 106 juegos este año.

"Se sintió bien hoy, hizo algo de trabajo en la piscina y se movió un poco", señaló Shildt.

El panameño Miguel Amaya no ha jugado para Chicago desde que se lesionó el tobillo izquierdo el 13 de agosto en Toronto. Hizo cuatro apariciones de rehabilitación para la sucursal de Triple A, incluidas dos aperturas detrás del plato.

"Me siento al 100% para jugar", afirmó Amaya.

