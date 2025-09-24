Macron advierte al presidente de Irán que solo quedan horas para evitar las sanciones nucleares

Emmanuel Macron afirmó el miércoles al presidente iraní que aún es "posible" alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de su país para evitar el restablecimiento de las sanciones internacionales contra Irán, pero que "solo quedan unas horas".

"Corresponde a Irán responder a las condiciones legítimas que hemos planteado", declaró el presidente francés en X tras esta reunión con Masud Pezeshkian en la ONU, en Nueva York.

Macron enumeró las "exigencias" en las que los europeos no pueden "ceder": "pleno acceso de los inspectores del OIEA a Irán", "transparencia sobre las reservas de material enriquecido" y la "reanudación inmediata de las negociaciones".

"Nuestra posición es clara: Irán nunca debe obtener el arma nuclear", insistió Emmanuel Macron, recordando que "ante el incumplimiento" por parte de Teherán "de sus obligaciones en materia nuclear", Francia, Alemania y Reino Unido activaron un procedimiento en el Consejo de Seguridad de la ONU "que permite reimponer sanciones".

Actualmente se llevan a cabo conversaciones de última hora al margen de la Asamblea General de la ONU para intentar llegar a un acuerdo sobre el control del programa nuclear iraní y evitar el restablecimiento de las sanciones de la ONU el sábado a las 00H00 GMT.

El presidente francés declaró el miércoles por la mañana en una entrevista con el canal France 24 y con Radio France Internationale que hacía falta un "último gesto" de Irán para evitar el restablecimiento de estas sanciones.

En la ONU, Masud Pezeshkian aseguró que su país no quiere dotarse de armas nucleares, rechazando las acusaciones de las potencias occidentales.

fff/lb/bpe/hgs/mb