Macron alerta en la ONU sobre el “riesgo de que se imponga la ley del más fuerte”

El presidente francés Emmanuel Macron alertó este martes ante la Asamblea General de la ONU sobre "el riesgo de que se imponga la ley del más fuerte" así como "el egoísmo de algunos".

Macron, quien habló después del discurso incendiario del presidente estadounidense Donald Trump, defendió un "multilateralismo eficaz".

"La complejidad del mundo no es una razón para abandonar nuestros principios y nuestras ambiciones. Vivimos en un momento paradójico en el que necesitamos más que nunca restaurar el espíritu de cooperación que prevaleció hace 80 años, cuando nació la ONU", dijo.

El presidente francés también señaló que los "críticos más duros" de la ONU son también "aquellos que quieren cambiar las reglas del juego" y que están "más interesados en dividirse el mundo que en alcanzar los compromisos necesarios para el bien común".

También justificó su acción diplomática en favor de Ucrania y su reconocimiento de un Estado palestino, que anunció el lunes desde el mismo podio en Nueva York.

El jefe del Elíseo, además, elogió el aparente cambio de postura de Trump, quien este martes declaró que Kiev podría "recuperar su territorio en su forma original e incluso ir más allá" frente a Rusia.

"Me alegra ver que el presidente estadounidense crea en la capacidad de Ucrania no solo para resistir sino para hacer valer sus derechos", apuntó.

fff/abd/cyb/nn/val/cr/nn