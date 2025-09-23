Macron desafía a Trump a acabar con la guerra en Gaza si quiere el Nobel de la Paz

El presidente francés Emmanuel Macron desafió el martes a Donald Trump a acabar con la guerra en Gaza si aspira a ganar el Premio Nobel de la Paz.

"Hay alguien que puede hacer algo, y ese es el presidente estadounidense", afirmó el jefe de Estado francés en una entrevista con la cadena francesa BFMTV desde Nueva York, al día siguiente de su reconocimiento de un Estado palestino.

Trump tiene que "presionar al gobierno de Israel", ya que es Estados Unidos quien le suministra "armas que permiten llevar a cabo la guerra en Gaza", a diferencia de Francia.

"Veo a un presidente estadounidense que está comprometido, que lo reiteró esta mañana en la tribuna (de las Naciones Unidas): 'Quiero la paz. He resuelto siete conflictos'. Que quiere el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz solo es posible si detiene este conflicto", declaró Emmanuel Macron.

Los dos líderes se reunieron posteriormente.

Consultado sobre las declaraciones de su homólogo francés, el magnate republicano primero dijo simplemente que el Nobel, "es Gaza, es Rusia, es un poco de todo".

Mencionó de paso que Emmanuel Macron lo había "ayudado" a resolver los "siete conflictos" que afirma haber terminado, mientras que había lamentado por la mañana, ante la Asamblea General de la ONU, la falta de apoyo internacional.

En cuanto al conflicto en Gaza, "queremos ponerle fin", aseguró Donald Trump, que dijo esperar un "resultado muy pronto".

