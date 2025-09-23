Macron le dice a Trump que la solución militar "no funciona" para derrotar a Hamas en Gaza

La solución militar "no funciona" para derrotar al movimiento islamista palestino Hamás en Gaza, declaró el presidente francés Emmanuel Macron a su homólogo estadounidense Donald Trump el martes, al inicio de una reunión bilateral a la que asistieron algunos periodistas, entre ellos la AFP.

Los israelíes "han eliminado a los principales líderes de Hamás (...) Es un gran logro, pero al mismo tiempo, hay tantos combatientes de Hamás como el primer día", declaró Macron.

"Por lo tanto, eso no funciona para desmantelar a Hamás. No es el camino correcto. Necesitamos un proceso integral y estamos trabajando arduamente para el día después", concluyó.

