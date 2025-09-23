Macron le dice a Trump que la solución militar "no funciona" para derrotar a Hamas en Gaza
La solución militar "no funciona" para derrotar al movimiento islamista palestino Hamás en Gaza, dec
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La solución militar "no funciona" para derrotar al movimiento islamista palestino Hamás en Gaza, declaró el presidente francés Emmanuel Macron a su homólogo estadounidense Donald Trump el martes, al inicio de una reunión bilateral a la que asistieron algunos periodistas, entre ellos la AFP.
Los israelíes "han eliminado a los principales líderes de Hamás (...) Es un gran logro, pero al mismo tiempo, hay tantos combatientes de Hamás como el primer día", declaró Macron.
"Por lo tanto, eso no funciona para desmantelar a Hamás. No es el camino correcto. Necesitamos un proceso integral y estamos trabajando arduamente para el día después", concluyó.
fff-sct/gw/md/ad/db
Otras noticias de Conflicto en Medio Oriente
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Es estadounidense, apoyó a Trump y ahora vive una pesadilla con el ICE y su esposo latino: “Engañada”
- 2
Video | La policía de Nueva York bloqueó a Macron para dejar pasar a Trump: así reaccionó el francés
- 3
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 22 al 26 de septiembre de 2025
- 4
En Florida: qué significa si una serpiente aparece en tu casa