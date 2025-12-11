Magnate surcoreano de criptomonedas condenado a 15 años de cárcel por fraude

El magnate surcoreano de las criptomonedas Do Kwon, acusado de provocar una quiebra fraudulenta de más de 40.000 millones de dólares en 2022, fue condenado el jueves a 15 años de prisión en Nueva York, según varios medios de Estados Unidos.

Kwon, quien impulsó dos monedas digitales que terminaron en la bancarrota, se declaró culpable en agosto por conspiración para cometer fraude y de fraude electrónico, un caso que sacudió el mercado global de criptomonedas.

A través de su empresa Terraform Labs, este hombre de 34 años creó una criptomoneda llamada TerraUSD que se promocionó como una "stablecoin", una moneda digital cuyo precio estaba teóricamente vinculado a una divisa tradicional, en este caso el dólar.

Kwon promovió estos activos como la gran novedad en este mercado digital y atrajo miles de millones en inversiones.

El magnate fue objeto de elogios en los medios surcoreanos, que lo describían como un "genio", mientras miles hacían fila para inyectar dinero en su empresa. En 2019, Kwon apareció en la lista 30 de menos de 30 de Asia, de la revista Forbes.

Pero a pesar de las inversiones, TerraUSD y su moneda hermana Luna entraron en una espiral de colapso en mayo de 2022.

Expertos dijeron que Kwon montó un esquema piramidal disfrazado, en el que muchos inversores perdieron sus ahorros de toda la vida.

A diferencia de otras monedas electrónicas de este tipo, como Tether o USDC, Terra no estaba respaldada en activos seguros, como efectivo u obligaciones del Estado, que podían recuperarse en caso de problemas.

Kwon dejó Corea del Sur antes del colapso y pasó meses prófugo. En marzo de 2023, fue arrestado en el aeropuerto de Podgorica, capital de Montenegro, cuando se disponía a abordar un vuelo rumbo a Dubái con un pasaporte costarricense falso.