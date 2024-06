Mal presente, ¿buen futuro? La paradoja del Perú de Fossati

Perú pasa por dificultades en la Copa América de Estados Unidos-2024, divorciado del gol, pero su entrenador, el uruguayo Jorge Fossati, cree que el equipo da buenas señales de cara a la reanudación de la clasificatoria al Mundial.

Si bien la derrota 1-0 sufrida el martes ante Canadá en el Grupo A fue un golpe doloroso, Fossati resalta que la selección bicolor pudo dominar largos pasajes del partido, generar ocasiones de peligro y mostrar que sus ideas empiezan a ser asimiladas por los futbolistas.

La expulsión de Miguel Araujo cuando se cumplía la hora de juego cambió la dinámica.

"El resultado me pega fuerte. No porque pensaba que íbamos a encontrar un rival débil, sino por el buen partido que hizo Perú", comentó el técnico en conferencia de prensa después del encuentro en el Children's Mercy Park de Kansas City (Kansas).

"El futuro" puede ser "venturoso", más allá de los resultados en el Grupo A de esta Copa América.

Perú había debutado con un empate 0-0 con Chile y el próximo sábado jugará ante la campeona mundial Argentina, que ya tiene garantizada su clasificación a los cuartos de final. Fossati destacó que aún "hay posibilidades" de entrar en la próxima fase, aunque parecen remotas.

Argentina domina la llave con seis puntos en dos presentaciones, seguida por Canadá, con tres. Chile y Perú tienen uno cada uno.

- "Objetivo paralelo" -

"Siempre dijimos lo mismo: había un objetivo paralelo que es el de sacar un equipo bien fuerte para lo que resta de eliminatorias", subrayó Fossati.

A sus 71 años, el uruguayo asumió en enero pasado el mando de Perú con la responsabilidad de liderar un proceso de renovación en el equipo, que ha tenido un terrible comienzo en la clasificatoria mundialista sudamericana, en la que ocupa el último puesto con apenas dos puntos en seis jornadas.

"No me puede dejar otra sensación que frustración, porque simplemente mi análisis es que hubo un partido hasta los 60 minutos y hubo otro a partir de la expulsión", manifestó Fossati sobre el revés ante Canadá. "Hasta los 60 minutos, Perú controló el partido, dominó, y tuvo situaciones. Pecamos de no convertir", continuó.

El tanto de los canadienses fue anotado en el 74 por el delantero Jonathan David.

"Desgraciadamente ellos encontraron el gol rápido y más cuesta arriba se hizo el partido", repasó.

Fossati lucha a la vez contra la nostalgia por el proceso de Ricardo Gareca, actualmente a la cabeza de la selección de Chile, que llevó a Perú a Rusia-2018, la primera Copa del Mundo para ese país en 36 años. Ya esa añoranza devoró el ciclo de su antecesor en el banco, Juan Reynoso.

Por lo pronto, aunque abre las puertas a novedades, el entrenador mantiene confianza en hombres de la "vieja guardia" como Gianluca Lapadula, que no ha tenido una buena Copa América al desperdiciar chances claros de gol, Paolo Guerrero, suplente a día de hoy, y Christian Cueva, que reapareció el martes luego de ocho meses alejado de las canchas.

- "Levantar cabeza" -

"Hicimos un buen partido. Gran parte fue nuestro hasta antes de la expulsión, pero hay que levantar cabeza", lanzó el atacante André Carrillo.

"Tenemos un partido más, sabemos que es complicado, pero tenemos que afrontarlo con la misma esperanza, la misma actitud", siguió Carrillo, llamando a "mirar hacia adelante".

Wilder Cartagena, tal como su entrenador, cree que Perú echa en falta mayor efectividad en el área contraria: "No nos alcanzó para marcar y ganar, pese a muchas oportunidades que fabricamos".

Erc/ol

LA NACION