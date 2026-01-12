Malinin liderará el equipo de patinaje estadounidense en los Juegos

El estelar Ilia Malinin encabezará el ambicioso equipo de patinaje artístico de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina del próximo mes, de acuerdo con la convocatoria anunciada este domingo.

Malinin vivirá su primera experiencia olímpica a los 21 años después de que se quedara fuera del equipo que compitió en los Juegos de Pekín en 2022.

El bicampeón mundial ratificó el sábado su condición de favorito al oro olímpico al imponerse por cuarta ocasión consecutiva en el campeonato de Estados Unidos, celebrado en San Luis, Misuri.

El patinador de Virginia estará acompañado por Andrew Torgashev, subcampeón estadounidense el sábado, y Maxim Naumov, cuyos padres fallecieron un año atrás en la colisión entre un avión y un helicóptero militar que causó 67 muertos en la capital estadounidense.

En la competencia femenina, Amber Glenn, Isabeau Levito y Alysa Liu tratarán de alcanzar una medalla olímpica individual que se les escapa a las estadounidenses desde 2006.

Madison Chock y Evan Bates, vigentes tricampeones mundiales, pugnarán por su primer podio olímpico en danza sobre hielo en su cuarta participación olímpica. Ambos contribuyeron al oro en la prueba por equipos en 2022.

La convocatoria para los Juegos italianos (6 al 22 de febrero) no incluye a los campeones estadounidenses por parejas, Alisa Efimova y Misha Mitrofanov, ya que la patinadora sigue a la espera de un pasaporte del país norteamericano.