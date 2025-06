Manager Dave Martinez defiende a coaches de Nacionales, que suman siete derrotas consecutivas

WASHINGTON (AP) — El mánager de los Nacionales de Washington, Dave Martinez, se mostró molesto el sábado cuando se le preguntó cuántas de las recientes dificultades ofensivas de su equipo deberían atribuirse a los jugadores y cuántas a sus coaches, después de la derrota por 4-3 ante los Marlins de Miami.

"Nunca es culpa del cuerpo de coaches", afirmó el boricua Martinez. "Nunca es culpa del cuerpo técnico. Los entrenadores trabajan duro todos los días. No vamos a señalar con el dedo aquí y decir que es culpa de los entrenadores. Nunca es culpa de los entrenadores. Ellos trabajan duro. El mensaje es claro. Todo el trabajo se hace antes. Así que, a veces, ellos tienen que salir y jugar. Siempre ha sido sobre los peloteros. Siempre".

Los Nacionales han perdido siete duelos consecutivos, igualando su racha más larga de la temporada. Han promediado 2,5 carreras, cuentan con un registro de 2-10 en junio y están diez juegos por debajo de .500 con 30-40, dos adelante de los Marlins, que ocupan el último lugar en la División Este de la Liga Nacional.

Martinez llevó a Washington a su primer título de la Serie Mundial en 2019, pero los Nacionales tuvieron dificultades, con un récord de 26-34 en la campaña acortada por la pandemia en 2020. El club comenzó una reconstrucción en la fecha límite de canjes en 2021 y no ha terminado por encima del cuarto lugar en la división en los últimos cinco años.

Martinez tiene un récord de 493-609 en ocho temporadas.

"Jugué este deporte durante mucho tiempo", comentó Martinez. "Nunca he culpado a un entrenador por nada. Trabajamos duro para mejorar, ellos nos dieron información y la usamos. Estos muchachos entienden lo que es el juego, hombre. Nunca he tenido un grupo de coaches que trabajen tan duro como ellos".

Los problemas ofensivos de Washington han sido particularmente agudos este mes. Los Nacionales ocupan el último lugar en las mayores en carreras (30), bases por bolas (23), porcentaje de embasado (.267) y slugging (.304) en junio y están en el 29no puesto tanto en jonrones (seis) como en promedio de bateo (.216) en las últimas dos semanas.

Han anotado más de tres carreras en un juego sólo dos veces este mes.

Se fueron de 10-2 con corredores en posición de anotar el sábado, incluyendo el elevado de sacrificio del dominicano Amed Rosario y el elevado de James Wood con las bases llenas en la novena entrada para terminar el juego.

Los Marlins anotaron su cuarta carrera cuando el segunda base de Washington, Luis García Jr., dejó caer un elevado con dos outs en la octava entrada.

"Estos coaches, trabajan duro", expresó Martinez. "Y sé que cada cuerpo técnico es así. Y los jugadores lo saben. A veces tienes que poner la responsabilidad en los jugadores y ellos tienen que salir y jugar de la manera correcta. No podemos batear por ellos, no podemos atrapar la pelota por ellos, no podemos lanzar por ellos, no podemos lanzar strikes por ellos.

Ellos tienen que hacer eso.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.