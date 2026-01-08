Manifestantes chocan con la policía en EEUU tras muerte de mujer por agente de migración

Manifestantes que protestaban por la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en Minneapolis, ciudad del medio oeste de Estados Unidos, se enfrentaron este jueves con las fuerzas del orden, en medio de la creciente indignación por el tiroteo.

Al menos un manifestante fue detenido mientras agentes federales se enfrentaban a una gran multitud con gases pimienta y lacrimógenas.

Uno de los participantes en la protesta portaba un cartel en el que se leía "ICE = asesino", en alusión al servicio de inmigración y control de aduanas.

La muerte de la mujer se produjo el miércoles durante una protesta contra las medidas impuestas por el presidente Donald Trump contra la migración en esta ciudad del estado de Minnesota.

La víctima, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, intentó escapar cuando agentes se acercaron al vehículo que manejaba y pretendieron abrir la puerta del auto.

El presidente Trump acusó a la mujer de atropellar al agente.

Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, calificó la postura del gobierno como "una mierda" y pidió a los agentes del ICE que abandonen la ciudad tras dos días de redadas.