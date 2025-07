Mapa del Senado de 2026 es difícil para demócratas, pero republicanos enfrentan sus propios retos

WASHINGTON (AP) — Los republicanos lidian con problemas iniciales en las contiendas por el Senado que son consideradas cruciales para mantener la mayoría del partido en las elecciones intermedias del próximo año, con fracasos en el reclutamiento, unas primarias abiertas, disputas internas y un presidente que se ha mantenido al margen.

Los demócratas aún enfrentan una batalla cuesta arriba. Necesitan ganar cuatro escaños para recuperar la mayoría, y la mayor parte de las contiendas de 2026 se realizarán en estados que el presidente republicano Donald Trump ganó fácilmente en noviembre pasado.

Sin embargo, los demócratas ven razones para tener esperanza en los desafíos de los republicanos. Incluyen una primaria complicada en Texas que podría poner en peligro un escaño que los republicanos han mantenido durante décadas. En Carolina del Norte y Georgia, el Partido Republicano aún carece de un grupo claro de candidatos. La influencia de Trump aumenta la incertidumbre al tiempo que sopesa utilizar su influyente respaldo para evitar peleas internas.

Los republicanos enfatizan que aún es temprano en el ciclo electoral y afirman que todavía hay mucho tiempo para que los candidatos se establezcan y Trump intervenga. De acuerdo con el director político de la Casa Blanca, James Blair, el presidente ha estado trabajando estrechamente con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur.

"No me adelantaré al presidente, pero miren, él y el líder Thune han estado muy alineados. Espero que sigan así y trabajen estrechamente", expresó Blair.

La paciencia de Trump, dicen sus aliados, también refleja el enfoque mucho más disciplinado de él y su operación política, que están decididos a que los republicanos ganen escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Esto es lo que está sucediendo en algunas contiendas clave para el Senado:

Una fea pelea en Texas

Los demócratas han soñado durante mucho tiempo con ganar un cargo estatal en este estado rojo rubí. ¿Podría una primaria complicada del Partido Republicano ser su boleto? Figuras republicanas a nivel nacional y los estrategas del Senado del Partido Republicano están sonando las alarmas ante la preocupación de que el fiscal general del estado, Ken Paxton, quien enfrenta una serie de cuestionamientos personales y éticos, pueda prevalecer sobre el senador John Cornyn para la nominación. Temen que Paxton sea un candidato desastroso para las elecciones generales, obligando a los republicanos a invertir decenas de millones de dólares que creen que se gastarán mejor en otros estados. Texans for a Conservative Majority, un comité de campaña electoral conocido en inglés como Super PAC y que apoya a Cornyn --quien ha sido un duro crítico de Trump antes--, comenzó a emitir anuncios televisivos la semana pasada promoviendo su apoyo al paquete de recortes fiscales y recortes de gastos de Trump. Sin embargo, no se espera que el tono optimista del super PAC pro-Cornyn se mantenga por mucho tiempo. Paxton fue absuelto tras un juicio de destitución encabezado por republicanos en 2023 por acusaciones de soborno y abuso de poder, lo que también expuso una aventura extramarital. Su esposa, Angela, pidió el divorcio el 10 de julio, refiriéndose a "descubrimientos recientes" al anunciar su decisión de poner fin a su matrimonio de 38 años "por motivos bíblicos". "Ken Paxton se ha avergonzado a sí mismo y a su familia y esperamos exponer cuán mal ha avergonzado a nuestro estado en los próximos meses", dijo Aaron Whitehead, director ejecutivo del super PAC. El asesor de Trump, Chris LaCivita, quien coadministró la campaña de Trump en 2024, está asesorando al grupo. Pero Cornyn ha tenido una relación fría con Trump a lo largo de los años, al tiempo que Paxton es un aliado de Trump desde hace mucho tiempo. Y Paxton recaudó más de tres veces más fondos que Cornyn en el segundo trimestre del año, US$2,9 millones, frente a los US$804.000 de Cornyn, según los reportes de la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés). El congresista Wesley Hunt también está considerando postularse. ¿Será persuadido Trump para respaldar o elegirá mantenerse al margen? ¿Aparecerá el apellido Trump en la boleta de Carolina del Norte? El anuncio sorpresa de retiro del senador Thom Tillis, quien ha servido dos mandatos, ha desatado una búsqueda frenética de un reemplazo en un estado considerado ampliamente como la principal oportunidad de los demócratas para ganar. Tillis había chocado repetidamente con Trump, incluso sobre los cambios en Medicaid en el proyecto de ley de recortes fiscales, lo que llevó al presidente a amenazar con respaldar a un contendiente en las primarias.

Todas las miradas están ahora en Lara Trump, la nuera del presidente, quien está considerando si postularse en su estado natal al tiempo que otros posibles candidatos esperan.

Un rostro republicano familiar a nivel nacional como copresidenta del Comité Nacional Republicano (RNC) durante la campaña de Trump en 2024, Lara Trump ahora es presentadora de Fox News Channel. También ha sido una sustituta visible durante campañas anteriores, a menudo promoviendo sus raíces en Carolina del Norte y el hecho de que nombró a su hija Carolina.

Tener un Trump en la boleta podría impulsar a un partido que ha batallado para motivar a su base más ferviente cuando Donald Trump no está en la contienda, pero Lara Trump actualmente vive en Florida y hasta ahora se ha escuchado moderada sobre la posibilidad de una candidatura al Senado.

Otros posibles contendientes incluyen al presidente del RNC, Michael Whatley, quien dirigió el Partido Republicano de Carolina del Norte antes de asumir las riendas nacionales y es considerado un fuerte recaudador de fondos y leal a Trump, y los congresistas de primer mandato Pat Harrigan y Brad Knott. Si bien Lara Trump y Whatley son más conocidos a nivel nacional, Harrigan es un graduado de West Point y Knott es un exfiscal federal.

Los demócratas están esperando una decisión del exgobernador de dos mandatos Roy Cooper, quien es considerado un candidato formidable por ambos partidos en un estado que Trump ganó por apenas 3,2 puntos porcentuales el año pasado. El excongresista Wiley Nickel ha ingresado a la contienda, pero no está claro qué hará si Cooper se postula.

En Georgia, una oportunidad de ganar sin candidato aún

Los republicanos ven a Georgia y el escaño ocupado por el demócrata Jon Ossoff como una de sus mejores oportunidades de ganar, pero el partido sigue buscando un contendiente conocido después de no lograr persuadir al gobernador Brian Kemp, quien tiene un límite de mandatos, para que se postule.

Un campo potencial en crecimiento incluye a los congresistas Buddy Carter, Mike Collins y Rich McCormick, el comisionado de seguros John King y Derek Dooley, un exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Tennessee. El presidente aún se está reuniendo con posibles candidatos y muchos prevén que Trump esperará más para intervenir hasta que su equipo los haya evaluado completamente y haya analizado sus posibilidades y después que sus prioridades presupuestarias se abran paso por el Congreso.

Ossoff recaudó más de US$10 millones en el segundo trimestre del año, según los archivos federales, luego de recaudar US$11 millones de enero a marzo. Terminó junio con más de 15,5 millones en efectivo disponible. Ese dinero será importante en lo que seguramente será una elección general costosa. Las contiendas para el Senado en 2020, cuando Ossoff y Raphael Warnock ganaron por poco y cambiaron el control a los demócratas, costaron más de US$900 millones combinados. Partido Republicano de Michigan espera a Trump Los republicanos esperan que la jubilación del senador demócrata Gary Peters y una primaria demócrata abarrotada y costosa les ayuden a apoderarse de un escaño que se les ha escapado durante más de tres décadas. Aquí también, todas las miradas están puestas en Trump. Los republicanos están apoyando al excongresista Mike Rogers, quien en 2024 quedó a menos de 20.000 votos debajo de la entonces congresista Elissa Slotkin y tuvo el respaldo de Trump. Rogers ahora parece tener impulso detrás de él, con el apoyo de Thune, la Comisión Senatorial Republicana Nacional y exveteranos de la campaña de Trump, LaCivita y Tony Fabrizio. Pero otros republicanos podrían complicar las cosas. El congresista Bill Huizenga ha dicho que está esperando orientación del presidente sobre si debería postularse. "Cuando la gente pregunta por qué no lo has anunciado o qué vas a hacer, pienso miren, quiero obtener la opinión del hombre, ¿de acuerdo?" Huizenga dijo a los periodistas el mes pasado. Un portavoz de Huizenga agregó que el congresista ha hablado con Trump por teléfono varias veces y aún no se le ha dicho que no se postule. Aún así, los funcionarios de la Casa Blanca han alentado en más de una ocasión a Huizenga a permanecer en la Cámara de Representantes, según una persona familiarizada con las conversaciones que no estaba autorizada a discutir públicamente las discusiones privadas y habló a cambio de mantener el anonimato. Los demócratas tienen su propia primaria caótica, con la senadora estatal Mallory McMorrow enfrentándose a la congresista Haley Stevens, el legislador estatal Joe Tate y el exdirector de Salud del condado Wayne, Abdul El-Sayed. Se alegraron de ver que, incluso sin ningún contendiente declarado, la cuenta principal de campaña de Rogers recaudó apenas US$745.000 durante el segundo trimestre, quedando rezagado detrás de Huizenga y varios demócratas. (Recaudó poco menos de US$779.000 adicionales a través de una comisión conjunta de recaudación de fondos separado). McMorrow, en comparación, recaudó más de US$2,1 millones. En Luisiana, otro antagonista de Trump enfrenta a los votantes El senador republicano Bill Cassidy ha enfrentado el escrutinio de su partido, en gran parte por su voto en 2021 para condenar a Trump después del segundo juicio político del presidente. ¿Buscará Trump represalias contra el senador de dos mandatos o finalmente lo respaldará? Aunque Cassidy ya enfrenta dos retadores en las primarias, Luisiana es un estado confiablemente republicano, que Trump ganó el año pasado por 22 puntos porcentuales. Los demócratas esperan que un rival fuerte, potencialmente el exgobernador John Bel Edwards, quien ha atraído votos republicanos en el pasado, pueda representar un desafío competitivo. Los republicanos están esperando noticias sobre si la congresista Julia Letlow se postulará. En mayo, el gobernador Jeff Landry y Trump discutieron en privado la posibilidad de que la congresista de dos mandatos ingrese a la contienda. Letlow y Landry aparecieron juntos en una recaudación de fondos del Congreso para ella en Lafayette, fuera de su distrito en el noreste de Luisiana, el 30 de junio, avivando la especulación sobre sus planes. La discusión del gobernador con Trump sobre un nuevo retador para Cassidy refleja la inquietud de la base de Trump con Cassidy, no sólo por el voto de juicio político, sino también por las preocupaciones de Cassidy sobre el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud del país. Cassidy finalmente respaldó a Kennedy, un movimiento que algunos vieron como un esfuerzo por aliviar las tensiones. Entre los contendientes republicanos de Cassidy hasta ahora se encuentran el tesorero estatal John Fleming y el senador estatal Blake Miguez. Letlow, que ocupa el escaño que su esposo tenía antes de morir de COVID-19, es considerada una estrella en ascenso en el Partido Republicano de Luisiana. Una titular vacilante en Iowa La senadora republicana Joni Ernst, quien ha servido dos mandatos, no ha dicho si planea buscar un tercer mandato. Se espera que Ernst se lleve el triunfo en el estado que Trump ganó por 13 puntos porcentuales el año pasado. Pero ha recibido algunas críticas de los republicanos de Iowa, incluso por decir que necesitaba escuchar más del candidato de Trump para secretario de Defensa, Pete Hegseth, antes de comprometerse a apoyar su nominación en medio de acusaciones de agresión sexual que Hegseth negó. La senadora, una veterana de combate y sobreviviente de agresión sexual, finalmente votó para confirmarlo. Aunque se espera una decisión final, Ernst ha nombrado a un gerente de campaña para 2026 y ha programado su recaudación de fondos anual en Iowa para octubre.