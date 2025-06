Marcelo Mayer conecta sus dos primeros jonrones en Fenway Park y ayuda en triunfo de Medias Rojas

BOSTON (AP) — La banda sonora del primer jonrón de Marcelo Mayer en las Grandes Ligas fue un coro de abucheos mientras recorría las bases en el Yankee Stadium de Nueva York la semana pasada.

El novato de los Medias Rojas añadió otros dos vuelacercas en un terreno mucho más amigable.

Mayer conectó un par de jonrones en solitario, dos de los cuatro del día para Boston, y los Medias Rojas ganaron el miércoles por 4-3 el encuentro decisivo de su serie de tres contra los Rays de Tampa Bay.

"Prefiero que me aplaudan a que me abucheen", dijo Mayer. "Me encanta la energía que tiene el Fenway Park. Es algo que recordaré el resto de mi vida".

El mexicano de 22 años, que ha jugado 15 duelos desde que fue convocado el 24 de mayo, es el pelotero más joven de los Medias Rojas en tener un encuentro con múltiples jonrones desde el dominicano Rafael Devers en 2018.

Es también el tercer jugador más joven en la historia del equipo en lograrlo en los primeros cinco compromisos de su carrera, solo detrás de Billy Conigliaro (21) y Ted Williams (20).

"Fue un buen juego", dijo el manager boricua Alex Cora sobre la actuación de Mayer. "Tenían un buen plan de juego y lo ejecutaron".

Mayer afirmó que su nivel de comodidad está aumentando con cada una de sus apariciones en el plato. Atribuye el logro al trabajo que ha realizado con los asistentes de los Medias Rojas.

"El proceso siempre se mantiene igual, me siento más cómodo cada día que estoy aquí", expresó. "Todos los ajustes que he hecho me han ayudado un poco más con el tiempo".

Boston descansa el jueves. Un día después, abrirá una serie de tres juegos contra los Yankees.

Aunque ya se ha enfrentado a los Yankees, esta será la primera vez que vea a los rivales acérrimos de Boston en el Fenway.

"Sé que este lugar va a estar vibrante", dijo Marcelo. "Veremos qué pasa".

