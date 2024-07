Le picaba una mano, recordó una superstición y ganó 50 mil dólares en Lots of Cash

Escuchar

Hay algunas supersticiones que cruzan fronteras y generaciones, resistiendo al paso del tiempo y a las diferencias culturales. Prueba de ello es que si pica la mano...es señal de que viene dinero. ¿Real o no? En el caso de la flamante ganadora de Lots of Cash, la regla se cumplió.

La historia de una de las últimas ganadoras de 50 mil dólares en Lots of Cash es digna de un cuento: le picó la mano, jugó a la lotería y resultó afortunada. La protagonista de esta historia es una mujer de Baltimore, que trabaja en el municipio y pidió mantener su nombre en reserva. Según relató, entre sus planes no estaba jugar hasta que la picazón se cruzó en su camino, y recordó que para muchos esa es una señal de que el dinero llama. Se dirigió al Service Center en East Monument Street y compró una raspadita de Lots of Cash.

“Compro billetes instantáneos regularmente, pero no tenía planeado hacerlo el miércoles pasado”, les contó la ganadora a los empleados de la Lotería de Maryland. La mujer explicó que su cambio de planes fue porque sintió una súbita picazón en una de sus manos, lo que la impulsó a probar suerte con un Lots of Cash de U$S5, que la hizo acreedora al premio mayor de U$S50 mil al instante.

Abrir el paraguas en un lugar cerrado, el número trece y un gato negro. Algunas de las supersticiones más comunes

“No podía creerlo”

“Cuando vi que tenía un premio de $50,000 dólares, pensé que era falso. No podía creerlo”, confesó la mujer, que seguía dudando aun frente al cajero a la hora de reclamar su dinero. “El cajero me miró y me dijo: ‘Llévatelo a casa ahora mismo!´¨, relató la mujer. Todavía no tiene decidido qué hará con el dinero.

“La palma que pica”, como suele conocerse a esta superstición, no solo le trajo suerte a la mujer, ya que el Centro de Servicio de Baltimore, también recibirá un premio de la Lotería de U$S500 por ser el vendedor de un boleto instantáneo ganador del premio mayor.

Según informó la Lotería de Maryland en su informe sobre este caso, Lots of Cash es una nueva raspadita que se implementó a mediados de junio y entrega 8 premios mayores de U$S50 mil y el triunfo de la empleada del municipio, de hecho, es “el primer premio mayor que se reclama”, según destacaron.

Consejos de la Lotería de Maryland

Más allá de las historias supersticiosas, orgullosos de haber logrado el más alto nivel de certificación de juego responsable, desde la Lotería de Maryland brindan una serie de recomendaciones para disfrutar de los juegos de azar de manera saludable. Entre las indicaciones se destacan:

Gastar lo que realmente se puede

El jugador responsable define cuanto gastará en función de sus posibilidades reales con independencia de la buena o mala suerte que pueda tener un día en particular.

Jugar con dinero propio

Un jugador responsable no pide dinero o ayuda financiera para jugar a la lotería. “Si no tienes dinero para jugar, no deberías estar jugando”.

El stress no es un buen compañero de juego

El jugador responsable no utiliza la lotería para combatir el stress, la depresión o las preocupaciones.

Es suerte, no conocimiento

El jugador responsable sabe en todo momento que el azar es lo que determina y no existen métodos ni conocimientos especiales que puedan mejorar la suerte en el juego.

Se trata de divertirse no de ganar dinero

La lotería es un entretenimiento no una vía para obtener ingresos.

