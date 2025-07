Mascherano sobre De Paul: “Oficialmente no hay nada”

El técnico del Inter Miami de la MLS, Javier Mascherano, descartó este viernes que haya un acuerdo para que su equipo contrate al mediocampista argentino Rodrigo de Paul y dijo desconocer la posible llegada del atacante uruguayo Brian Rodríguez.

“Oficialmente no hay nada”, dijo el Jefecito sobre el volante del Atlético de Madrid en rueda de prensa previa al partido de la liga norteamericana del sábado ante el Nashville en Miami.

“He leído y escuchado lo que ha salido en los medios y en ese sentido siempre digo lo mismo: ser prudente porque es un jugador de otro equipo, no me gusta hablar de jugadores que no pertenecen a nuestro club”, afirmó.

Crítico de la gestión de fichajes del Inter Miami, Mascherano afronta un tramo determinante de la temporada al enfrentar rivales directos de la Conferencia Este y el debut en la Leagues Cup 2025.

El eventual aterrizaje del campeón del mundo argentino, de 31 años, a Miami podría ser un incentivo enorme para la continuidad de Lionel Messi en Las Garzas. El contrato del astro culmina el 31 de diciembre.

“Claramente es un jugador de jerarquía, es campeón del mundo de la selección argentina, que lleva mucho tiempo jugando en Europa. Los buenos jugadores siempre nos gustan pero no puedo decir nada porque no sé absolutamente nada”, apuntó Masche.

El técnico del Inter Miami, por otro lado, dijo desconocer la posible contratación del charrúa Rodríguez, del América de México y que ya jugó en la MLS, en Los Angeles FC.

“Con respecto a lo de Brian Rodríguez no tengo ni idea, yo no he hablado”, afirmó Mascherano, quien reiteró el límite salarial como uno de los problemas del Inter Miami para cerrar nuevos fichajes.

En términos deportivos, el Jefecito reiteró que tiene comunicación constante con Messi para determinar cuándo es el momento adecuado para descansar debido al apretado calendario.

“Iremos viendo qué es lo que nos conviene, siempre hablándolo con él”, comentó. “No solamente es un tema de la rotación de Leo sino también de los jugadores más grandes, ir viendo cómo se van sintiendo por la carga de partidos”.

Messi, de 38 años, ha marcado dos goles en cada uno de sus últimos cuatro partidos en la MLS, un récord en la competición.

