Así es el Dine Out Boston, el evento en el que todos los restaurantes ofrecen platos caros a precios accesibles

Del 4 al el 17 de agosto se realiza la segunda edición del año de Dine Out Boston 2024, el tradicional evento gastronómico que ofrece la oportunidad de conocer y comer en los más exclusivos restaurantes de la ciudad por precios fijos y accesibles.

El primer Dine Out de 2024 se realizó en marzo. Todos los que no han podido participar o se quedaron con ganas de más tienen tiempo hasta el 17 de agosto para planificar sus almuerzos o cenas en los mejores locales gastronómicos de la ciudad, sin salirse de su presupuesto.

Todos los restaurantes participantes ofrecerán opciones de menús para el almuerzo y la cena a precios fijos. Para esta edición los valores se han establecido en US$22, US$27, US$32 y US$36 para el almuerzo y US$36, US$41, US$46 y US$55 para la cena. Muchos locales también tienen la opción para llevar por los mismos valores. Los precios son por persona y excluyen bebidas, impuestos y propinas.

Cómo participar

El evento no requiere que las personas compren boletos o pases para participar. Solo se debe elegir el restaurante de la lista de locales adheridos y concurrir. Desde la organización igualmente sugieren que quienes puedan realicen reservas para asegurarse de que, ante la masividad del evento, haya plazas disponibles ese día. Las reservas se pueden realizar en el sitio Salir a cenar en Boston 2024 o de manera directa comunicándose con el local elegido.

Los restaurantes que participan del evento

En esta segunda edición participan 185 locales gastronómicos, incluyendo los clásicos favoritos como los últimos y exclusivos bistrós que han abierto los mejores chefs locales. El Dine Out abarca toda la ciudad, por lo que invita a los comensales a elegir entre los premiados restós de Boston y Cambridge o las últimas novedades gourmet de los suburbios del norte, oeste y sur de la ciudad.

La variedad de opciones de platos es enorme, con muchas opciones destacadas de comida internacional y restaurantes que han incluido opciones vegetarianas para que todos puedan disfrutar de la oferta.

La lista completa de los locales adheridos se puede consultar en línea en este link. La web permite aplicar filtros por zona, por tipo de comida y también por los precios, para facilitar que las personas encuentren de manera ágil y certera su opción preferida.

Desde la organización han listado los locales que publicaron sus ofertas aptas para vegetarianos, que se pueden consultar en línea en lista de restaurantes con opciones veggie. También recomiendan averiguar con los locales si tienen posibilidades de modificar o adaptar los menús en oferta para dietas veganas o libres de gluten.

Taco Rosa recibe el Meet Out con la mejor selección de tacos de todo Boston

Visión solidaria

Cada edición del Dine Out selecciona una institución de la ciudad para destinar los ingresos por la compra de certificados para participar del evento que se subastan en línea. Cada certificado posee un valor de US$100 y la subasta se realizará el 5 de agosto en la web Subasta de recaudación de fondos.

Lo recaudado en el Dine Out Boston de agosto de 2024 se donará íntegramente al Museo de Historia Afroamericana. La institución más relevante dedicada a la historia afroamericana, con más de 50 años de trayectoria en la promoción de proyectos que recuperan la vivencia negra de los siglos XVIII y XIX en Estados Unidos.

Los imperdibles del Dine Out

Junto a los infaltables Atlantic Fish, Pink Taco y DW French, que están entre los más visitados en cada Dine Out, para la edición de agosto 2024 no se pueden dejar de conocer Castaño 75 y Q.

Castaño 75

Su ambiente y la deliciosa comida lo hacen una opción obligada

Con más de 470 comentarios y casi cinco puntos en la guía de TripAdvisor este restó ubicado en Beacon Hill, se destaca por su ambiente íntimo y agradable, además de la opción de comer al aire libre.

Para el Dine Out, Castaño 75 propone una cena de tres pasos que se puede disfrutar todos los días, excepto los sábados por US$55.

Entre las opciones que ofrece el menú se puede iniciar con una sopa de almejas con hierbas, papas fritas con polenta y trufas, o la imperdible Ensalada Bibb de Boston, que se realiza con lechuga Bibb con queso de cabra de Vermont, sandía, pepino, almendras tostadas, vinagreta de menta y limón y una reducción de balsámico.

Para el segundo paso, el local ofrece varias opciones increíbles como raviolis de tomates secos y maíz dulce con pesto de rúcula y queso parmesano rallado, o su Guiso de mariscos de Nantucket, realizado con camarones, vieiras, mejillones de la Isla del Príncipe Eduardo, salmón, pez espada, verduras de la huerta y papas bliss en un caldo de tomate y azafrán.

Como postres, para finalizar la jornada, la propuesta es absolutamente libre y se podrán escoger de la carta cualquiera de las deliciosas opciones caseras tradicionales del restó.

Restaurante Q

Una de las deliciosas opciones de Q exclusiva para el Dine Out

Este restaurante comida asiática fusión se destaca por servir una combinación increíble de sabores típicos de la gastronomía china, japonesa y tailandesa con un toque totalmente contemporáneo. Su olla caliente de Mongolia ha sido reconocida en todo el mundo.

Para el Dine Out, Q ofrece almuerzos por US$ 32 o cenas a solo US$46 todos los días menos los sábados. La opción del almuerzo preparada para el Dine Out incluye:

Entradas

Bollos dorados o Bollos fritos al vapor, servidos con salsa de leche condensada dulce

Rangoon de cangrejo

Primer plato

Degustación de carne en olla caliente: Pechuga de pollo, solomillo de angus, con una selección de fideos o arroz

Sashimi Deluxe: Selección del chef de 18 piezas de filetes de pescado crudo variados servidos con arroz blanco y sopa de mijo.

