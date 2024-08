Compró unas raras monedas en una venta de garage en Massachusetts y las devolvió a sus dueños: “Valen mucho más”

Escuchar

Una familia de Massachusetts fue sorprendida por un acto inesperado de generosidad. Sin saberlo, habían vendido un artículo en una venta de garaje que contenía monedas raras, las cuales les fueron devueltas junto con una nota. Antes, los Spiewakowski vivieron un año un tanto difícil y emotivo, ya que tuvieron que trasladar a su padre de su hogar en Dudley, vender la casa y muchas de sus pertenencias.

“Al menos mis hermanos y yo pudimos pasar tiempo juntos en la casa y recordar muchos momentos del pasado”, comentó el hijo Steve Spiewakowski sobre las ventas de la propiedad, en diálogo con CBS News.

Pero lo que nunca olvidarán es algo que les fue devuelto inesperadamente. “Nunca lo hubiéramos sabido. No teníamos idea de que ese material estaba allí”, continuó Steve.

Un hijo debió vender ciertas posesiones materiales de su papá tras internarlo en un asilo. Una de las ventas resultó sorprendente (Captura CBS News)

Un comprador en la venta de garaje pagó seis dólares por una caja de bisutería. Días después, este comprador contactó a la familia a través de su agente inmobiliario.

“No recuerdo haber visto esto”, marcó Steve al medio, sosteniendo la pequeña caja de monedas. “Esto es lo que dejó en el buzón. Dijo que valían más de 200 dólares. No sé el valor de estas monedas”.

La nota que comunicaba el verdadero valor de las monedas

Más conmovedoras que la devolución de los artículos fueron las palabras que los acompañaban: El comprador también había dejado una nota.

“Solo quería compartir contigo una cita que me ha guiado hacia una vida más plena”, pudo leer Steve en la nota. “Cuidado con la preocupación excesiva por el dinero, la posición o la gloria. Algún día conocerás a un hombre al que no le importe ninguna de estas cosas. Entonces sabrás lo pobre que eres. Me despido, cuídate, Mike”.

La familia nunca conoció a Mike y solo sabe que es un coleccionista, alguien para quien las monedas podrían ser aún más valiosas.

Las famosas monedas que fueron devueltas por su inesperado valor (captura CBS News)

“Esos son los héroes del mundo. Hacen lo correcto porque es lo correcto”, finalizó el organizador de la venta de garage. “La gente puede ser muy mala con los demás. Nos olvidamos de lo buena que puede ser. Espero que él sepa el tremendo impacto que ha tenido en una familia que ha estado lidiando con las cosas de su padre durante el último año. Hizo una gran diferencia para nosotros”.

Monedas exóticas que pueden convertir en millonario a quien las tenga

Existen algunas monedas extremadamente raras que pueden valer una fortuna y captar la atención de los coleccionistas. Por eso, es importante examinar cuidadosamente objetos antiguos, como los que suelen encontrarse en un desván, ya que se puede llegar a descubrir una de estas valiosas piezas.

Solo se acuñaron 24 monedas de 10 centavos de Barbero de 1894-S y hoy solo quedan nueve, pero lo que sorprende de esta es su alta cotización. En una subasta realizada en 2020, una de estas se vendió en un precio de 1,4 millones de dólares.

Si de monedas exóticas se habla, no puede faltar la de 15 dólares de 1787, que tiene la inscripción “EB” en honor a Ephraim Brasher. Hoy en día se desconoce la cantidad exacta de estas monedas, pero se estima que son pocas. Si bien esta pieza no tiene un valor fijado, en 2011 un coleccionista compro una en 7,4 millones de dólares, mientras que en 2005 una versión de la misma fue vendida en US$2,4 millones.

LA NACION