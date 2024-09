El mapa de las ciudades de Massachusetts con más riesgo de virus transmitidos por mosquitos

La alerta sanitaria por el brote de encefalitis equina (EEE) sigue vigente en Massachussets. Varias ciudades del estado enfrentan niveles críticos o de alto riesgo de esta enfermedad transmitida por mosquitos. Luego de que las autoridades reportaran un nuevo caso de contagio en humanos y confirmaran que un caballo también tenía la enfermedad, se realizó una revisión del nivel de riego de varias zonas.

El Departamento de Salud Pública de Massachussets publicó un mapa con la situación actualizada en todo el estado, donde se observa que varias ciudades alrededor de Plymouth han sido clasificadas con un nivel de riesgo moderado o alto, mientras que algunas del condado de Worcester tienen un riesgo críticamente alto. Al 24 de agosto de 2024, diez comunidades en Massachusetts habían sido declaradas de riesgo alto o crítico.

Hasta el momento, según detallan en la web del mapa de riesgo, se han detectado dos casos de contagios en humanos. El primero, fue el 6 de agosto en el condado de Worcester, que afectó a un hombre de 80 años, y el más reciente, el 17 de agosto en Plymouth, donde se detectó en una mujer de 30 años. Los contagios en animales también han sido dos, al menos los reportados, uno el 30 de julio en Plymouth y otro el 24 de agosto en Middleboro.

En torno a los casos fatales, no hay reportes dentro del estado aunque, según reseña CBS News, si se ha registrado un deceso en Hampstead, una localidad de New Hampshire cercana a la frontera con Massachusetts, donde murió Steven Perry, de 41 años, quien no padecía ningún problema de salud subyacente hasta contraer EEE, y desarrollar una enfermedad grave del sistema nervioso central que le provocó la muerte en pocos días.

Ciudades de Massachusetts con más riesgo de EEE

El mapa se actualiza en función de la evolución de la situación sanitaria

Según se detalla en el mapa elaborado por el estado, las ciudades comprendidas en alguno de los tres niveles de riesgo que requieren atención por parte de la población son:

Nivel de riego crítico : Douglas, Oxford, Sutton, Webster.

: Douglas, Oxford, Sutton, Webster. Nivel de riego alto : Carver, Dudley, Middleboro, Northbridge, Plymouth, Uxbridge.

: Carver, Dudley, Middleboro, Northbridge, Plymouth, Uxbridge. Nivel de riego moderado: Acushnet, Amesbury, Auburn, Berkley, Bridgewater, Charlton, Dartmouth, Fairhaven, Freetown, Grafton, Groveland, Halifax, Haverhill, Hopedale, Hudson, Kingston, Lakeville, Leicester, Mariion, Marlboro, Mattapoisett, Maynard, Mendon, Merrimac, Millbury, Milford, Millville, New Bedford, Newburyport, North Reading, Plympton, Raynham, Rochester, Salisbury, Southbridge, Sudbury, Taunton, Upton, West Newbury, Wareham, Westport.

Cómo minimizar el riesgo de EEE

Usar un repelente con un ingrediente registrado en la EPA (DEET (N,N-dietil-meta-toluamida), permetrina, icaridina (KBR 3023), aceite de eucalipto limón [p-Mentano-3,8-diol (PMD)] o IR3535) según las instrucciones en la etiqueta del producto

Debido a que la enfermedad se transmite por la picadura de un mosquito infectado, minimizar la presencia y el contacto con esos insectos es la medida de prevención más eficaz que debe tomar la población. En esa línea, en función de la alerta, las autoridades han difundido una serie de pautas para la población entre las que se destacan:

Utilizar siempre repelente para insectos en actividades al aire libre.

para insectos en actividades al aire libre. Usar un repelente con un ingrediente registrado en la EPA (DEET (N,N-dietil-meta-toluamida), permetrina, icaridina (KBR 3023), aceite de eucalipto limón [p-Mentano-3,8-diol (PMD)] o IR3535) según las instrucciones en la etiqueta del producto. Los productos con DEET no deben usarse en bebés menores a dos meses de edad y deben usarse en concentraciones del 30 por ciento o menos en niños más grandes. El aceite de eucalipto limón no debe usarse en niños menores de tres años de edad.

en la EPA (DEET (N,N-dietil-meta-toluamida), permetrina, icaridina (KBR 3023), aceite de eucalipto limón [p-Mentano-3,8-diol (PMD)] o IR3535) según las instrucciones en la etiqueta del producto. Los productos con DEET no deben usarse en bebés menores a dos meses de edad y deben usarse en concentraciones del 30 por ciento o menos en niños más grandes. El aceite de eucalipto limón no debe usarse en niños menores de tres años de edad. Tener en cuenta el horario pico de mosquitos . Desde el atardecer al amanecer son las horas de mayor actividad de los mosquitos. Reprogramar las actividades al aire libre que ocurren durante la tarde o temprano a la mañana en lugares de alto riesgo.

. Desde el atardecer al amanecer son las horas de mayor actividad de los mosquitos. Reprogramar las actividades al aire libre que ocurren durante la tarde o temprano a la mañana en lugares de alto riesgo. Usar indumentaria de mangas largas, pantalones largos y calcetines cuando se está al aire libre ayuda a mantener a los mosquitos lejos de la piel.

de mangas largas, pantalones largos y calcetines cuando se está al aire libre ayuda a mantener a los mosquitos lejos de la piel. Drenar el agua estancada en el hogar, ya que los mosquitos depositan sus huevos allí. Inspeccionar canaletas y drenajes. Vaciar macetas sin usar y piscinas para niños y cambiar el agua para pájaros con frecuencia.

en el hogar, ya que los mosquitos depositan sus huevos allí. Inspeccionar canaletas y drenajes. Vaciar macetas sin usar y piscinas para niños y cambiar el agua para pájaros con frecuencia. Instalar o reparar los mosquiteros.

