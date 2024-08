Este es el “restaurante de la suerte” de Massachusetts: vendió tres billetes ganadores de la loteria en seis meses

Old South Dinner, un restaurante y tienda de conveniencia de Nantucket, Massachusetts, parece estar tocado por la varita mágica: durante los últimos 6 meses ha vendido tres boletos ganadores de lotería con un valor de un millón de dólares o más.

Los afortunados que compraron sus tickets en el local especializado en comida china fueron José Fontanez, quien compró un boleto de Raspadito que lo hizo ganador de un millón de dólares el 12 de marzo; Garen Downie, de Hyannis, quien ganó un premio de dos millones de dólares con un cartón de “Lifetime Millions” el 10 de junio; y a Sean Durnin, de Nantucket, quien ganó U$S1 millón con un boleto de “$10,000,000 Bonanza” el 21 de agosto, según CBSNews.

Como dato adicional, por si alguien duda de que el local está realmente estrellado, en el último de los casos, $10,000,000 Bonanza es un nuevo juego, que se lanzó el 6 de agosto, y el premio del cartón que se vendió en el lugar fue el primero de un millón de dólares que entregó en su corta historia.

En una entrevista realizada luego de vender el segundo boleto ganador, Binod BK, el gerente de Old South Dinner, había relatado que esperaba una avalancha de gente buscando “ganar a lo grande”. Ahora, ya con tres millonarios en su haber, seguramente sus expectativas serán ampliamente superadas.

Dónde queda “el restaurante” de la suerte de Massachusetts

Old South Diner, ubicado en la isla, en 57 Old South Rd. es uno de los pocos restaurantes de comida china en Nantuket, y aunque sus referencias en EatStreet y Yelp no son para nada amables, hace más de 10 años que se mantiene ofreciendo un menú variado que incluye pizza, hamburguesas, especialidades orientales y, definitivamente, boletos ganadores de la lotería.

Como detallan en su web actualmente el local se centra en la comida para llevar por lo que se recomienda pasar por un bocadillo y llevarlo acompañado por un cartón de lotería. Tal vez la experiencia gastronómica no sea grandiosa, pero la fortuna con los juegos tiene grandes chances de generar un momento épico.

Entre las opciones de platos orientales se puede pedir: un Rangún de cangrejo real, hecho con carne de cangrejo real, cebolletas, queso crema y condimentos, servido con salsa de pato casera

Entre las opciones de platos orientales se puede pedir: un Rangún de cangrejo real, hecho con carne de cangrejo real, cebolletas, queso crema y condimentos, servido con salsa de pato casera, las costillas de dragón, un plato que ofrece “grandes costillas carnosas” con salsa BBQ china de elaboración propia.

Para quienes no son afectos a la comida oriental unas quesadillas de taco de carne, que tienen carne molida picante, tomate fresco, cebollas y pimientos salteados, frijoles refritos, mozzarella y queso cheddar, pueden ser una buena opción entre varias especialidades más.

La opción del juego, en tanto, queda a discreción de las personas entre las decenas de opciones que ofrece la Lotería de Massachusets, aunque los distintos Raspadito parecen ser los preferidos a la hora de intentar convertirse en un nuevo millonario.

El último afortunado ganador del millón de Old South Dinner fue el chef Sean Durnin

Aunque nadie puede decir que la historia aquí se cerró, el último afortunado ganador del millón de Old South Dinner fue el chef Sean Durnin, quien paró en el lugar “para tomar un refrigerio y comprar un boleto para raspar”, según detalla CBS.

Durnin, que planea gastar el dinero en cosas para su hijo, optó por tomar la opción única en efectivo de seiscientos cincuenta mil dólares. En cuanto al Old South Diner, el local recibirá 10.000 dólares por vender el boleto, que se suman a los 20.000 que la tienda ya recibió por el de junio y el de marzo.

LA NACION