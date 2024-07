Ni Nueva York ni Columbia: este es el estado más caro para criar hijos en Estados Unidos

Escuchar

El sitio CardRates realizó una encuesta con el objetivo de comparar los gastos de cuidado infantil estimados en Estados Unidos. Entre los resultados, más de la mitad de los participantes subestimó el costo promedio anual en su estado y Massachusetts lideró el grupo como el más caro para criar niños en sus primeros años.

Para llevar a cabo el estudio, se le pidió a 2,171 estadounidenses que calcularan los gastos en torno a cinco aspectos fundamentales para el cuidado de un bebé durante su primer año de vida: guardería, pañales, fórmula, comida y ropa nueva. Así, sus respuestas fueron comparadas con los datos brindados por organizaciones como Child Care Aware of America, BabyCenter, Center on Budget and Policy Priorities, Gerber Childrenswear y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Como resultado, la encuesta demostró las diferencias entre los costos reales y los percibidos por las familias de todo el país. El promedio de gasto de guardería durante el primer año de un bebé a nivel nacional es superior a US$20,000, lo que representa un número mayor al señalado por el 56% de los consultados.

El 56% de los encuestados subestimó los gastos de guardería, que tienen un promedio anual a nivel nacional superior a US$20,000

Massachusetts, el estado más caro para criar niños

A su vez, el análisis de CardRates.com permitió descubrir cuáles son los estados con mayores demandas financieras por paternidad. En este sentido, Massachusetts ocupa el primer lugar del ranking con un gasto anual promedio de US$24,472 solo de guardería. Washington DC (US$24,417), Nueva York (US$21,826), Hawaii (US$20,647) y Colorado (US$19,573) son los siguientes en la lista.

Si bien estos datos pueden parecer sorprendentes, organizaciones como US News y World Reports informaron que Massachusetts ya había sido el estado más caro en guardería en 2017, en ese entonces, con un costo promedio anual de US$17,000.

Por otro lado, el gasto promedio de guardería en Massachusetts es un 63% más alto que el estimado por sus residentes (US$12,738), lo que lo convierte en el estado que más subestimó esta categoría, seguido por Nueva York, Distrito de Columbia, Hawaii y Colorado. No obstante, sus participantes fueron los más cercanos en sus percepciones del costo total anual junto a los de New Hampshire, con diferencias menores a US$3,000 en ambos casos.

Cuánto cuesta criar un bebé en Estados Unidos

Entre los participantes de todo el país, se subestimaron los costos de guarderías, fórmulas infantiles y alimentos, mientras que se sobreestimaron los de pañales y ropa. Además, los encuestados que son padres o madres proporcionaron estimaciones más precisas que aquellos que no lo son en casi el 60% de los estados.

Por ejemplo, el costo promedio estimado de una guardería fue de US$12,055, mientras que la cifra real es de US$13,266. En cuanto a la fórmula, el promedio fue de US$2,287, mientras que el promedio real es de US$4,800.

Así como los costos de guardería y alimentos, los correspondientes a la fórmula infantil también fueron subestimados por los encuestados

Por último, todos los estados subestimaron el costo promedio nacional de cuidado infantil durante el primer año de vida de un bebé. Si bien esperaban un gasto de US$15,177, las fuentes indican que la cifra real es de US$22,111, lo que representa una diferencia del 37% entre ambas.

LA NACION