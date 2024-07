“Por un frasco de salsa”: el insólito incidente en una piscina que le costó a Massachusetts 20,000 dólares en reparaciones

Escuchar

Un frasco de vidrio con salsa aparentemente se rompió junto a la piscina de entrenamiento de Needham, lo que le costó a la ciudad alrededor de 20,000 dólares mientras drenaba, aspiraba, rellenaba y recalibraba completamente la piscina.

El frasco infractor se rompió el 14 de julio, lo que obligó al cierre de la piscina de entrenamiento durante gran parte de la semana mientras las temperaturas en Massachusetts se disparaban. De hecho, aún la piscina de entrenamiento se encuentra cerrada, según el Departamento de Parques y Recreación del estado.

“Aunque siempre me preocupa que la gente pise cosas y se haga daño, esa no es mi mayor preocupación con el vidrio. Los fragmentos de vidrio pueden flotar y, por lo tanto, pueden entrar en los ojos de las personas que no usan gafas protectoras o pueden ser tragados”, sostuvo la directora de Parques y Recreación, Stacey Mulroy, a la cadena CBS.

Un clásico frasco de salsa de vidrio podría haber sido el causante del desastre en la piscina de Needham (Archivo) Imagen de azerbaijan_stockers en Freepik

“Toda la comunidad sufre tanto la pérdida de nuestra piscina como de nuestro bolsillo, todo porque una persona decidió traer un frasco de salsa a la piscina”, escribió la senadora estatal Becca Rausch en una publicación de Facebook. “Que decepción”, agregó la funcionaria.

“No es difícil seguir ésta y otras reglas. Existen para nuestro disfrute colectivo y nuestra salud y seguridad personales”, continuó.

Para reabrir la piscina, los funcionarios de la ciudad se vieron obligados a vaciarla por completo, limpiarla lavándola a presión y luego aspirarla con una aspiradora para líquidos/seco, volver a llenar la piscina, equilibrar los químicos en el agua y luego volver a analizarla en busca de bacterias, de acuerdo a lo informado por el organismo estatal encargado de los parques del estado.

Para poder hacerlo, la ciudad debió invertir entre 15,000 y 20,000 dólares, contó la senadora al medio de comunicación.

“Como recordatorio, no se permite absolutamente ningún vidrio de ningún tipo en las piscinas de Rosemary”, dijo por su parte el Departamento de Parques y Recreación. “El incidente de hoy fue evitable y desafortunado”.

Para minimizar los riesgos asociados con la rotura de vidrio en una piscina, se pueden tomar las siguientes medidas preventivas:

Prohibición de vidrio: i mplementar una política estricta que prohíba la entrada de objetos de vidrio en el área de la piscina, incluyendo botellas, vasos y otros recipientes.

mplementar una política estricta que prohíba la entrada de objetos de vidrio en el área de la piscina, incluyendo botellas, vasos y otros recipientes. Uso de alternativas: promover el uso de recipientes y vasos de plástico, acero inoxidable u otros materiales no frágiles que no representen un peligro si se rompen.

El cartel que debieron ubicar en la piscina de Needham para que no lleven vidrios (CBS Boston)

Supervisión y señalización: c olocar señales visibles que recuerden a los usuarios la prohibición de objetos de vidrio y supervisar activamente para garantizar el cumplimiento de esta norma.

olocar señales visibles que recuerden a los usuarios la prohibición de objetos de vidrio y supervisar activamente para garantizar el cumplimiento de esta norma. Revisión regular: inspeccionar regularmente el área de la piscina y sus alrededores para detectar y retirar cualquier objeto de vidrio que pueda representar un riesgo.

Implementar estas medidas puede ayudar a reducir significativamente los riesgos asociados con la rotura de vidrio en una piscina, protegiendo así la seguridad y el bienestar de todos los asistentes.

LA NACION