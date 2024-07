Temporada de ratas en Boston: el sorprendente plan de las autoridades para acabar con la invasión

Escuchar

Durante 2023, Boston implementó un programa piloto para el control de natalidad en ratas en el barrio de Jamaica Plain. Tras el éxito de esa iniciativa, el ayuntamiento de la ciudad considera la posibilidad de ampliar el programa y utilizarlo como táctica central para el control de los roedores en toda la ciudad.

En el caso de que el proyecto prospere, Boston abandonaría como táctica principal para el control de roedores el uso de veneno e incorporaría trampas con un anticonceptivo no tóxico para asegurar el control de la natalidad de los roedores.

Las ratas se han convertido en un problema para los ciudadanos de Boston Unsplash

Cómo es el plan para combatir las ratas

La posibilidad de que el programa piloto se transforme en una política pública general para todo Boston fue una iniciativa impulsada por Enrique Pepen, concejal por el Distrito 5, quien fue el responsable de convocar a una audiencia para evaluar el estado actual de esa problemática y la posible implementación de esta solución alternativa en toda la ciudad.

En principio, los 13 concejales que representan a la ciudad de Boston ya expresaron su apoyo a la medida, según destaca Telemundo, por lo que ahora el plan es evaluado por un comité para luego volver a ser revisado por el Concejo.

La ciudad implementó un plan piloto para el control de roedores mediante anticonceptivos en el barrio de Jamaica Plain, ahora evalúan ampliarlo a todas las zonas residenciales NOAA

Durante la audiencia inicial, la presidenta del Concejo Municipal, Ruthzee Louijeune, fue la encargada de defender la iniciativa, y explicó que la prueba piloto había logrado una reducción de entre 50% y 60% en la población de ratas durante un período continuo de 8 meses, según consignó MassLive.

El plan piloto de Jamaica Plain fue implementado a través de la organización Wisdom, que hace más de 30 años estudia y aplica mecanismos de control de la población de ratas y ratones, por medio del control de la fertilidad.

En la web sobre el proyecto, la organización precisa que este plan piloto se centró en un área que abarcó dos cuadras sobre la calle Hyde, donde se ubican unos 50 edificios, y que su implementación se realizó bajo la idea de generar, justamente, un modelo que se pueda ampliar a todos los vecindarios residenciales de Boston.

El plan piloto de Jamaica Plain fue implementado a través de la organización Wisdom, que hace más de 30 años estudia y aplica mecanismos de control de la población de ratas y ratones, a través del control de la fertilidad Shutterstock

“Esta es una idea para que exploremos cómo podemos vivir en equilibrio con la naturaleza y la vida silvestre, pero también abordar el problema de los roedores. Tengo una hija de tres años que recoge todo del suelo y algo puede tener veneno para ratas. Ya vimos morir a un niño pequeño a causa del veneno para ratas. Queremos evitar eso”, expresó Pepen durante la audiencia del Consejo en apoyo a la iniciativa.

Antecedentes fallidos

El Jamaica Plain no es la primera iniciativa para abordar la grave problemática del control de plagas en las ciudades con métodos que no impliquen el uso de sustancias tóxicas, de hecho, según The New York Times, en 1967, el entonces gobernador Nelson Rockefeller anunció un plan similar para darle a los roedores anticonceptivos disueltos en una solución de aceite.

Más cerca en el tiempo, según el mismo medio, también fue el método elegido por la Autoridad Metropolitana del Transporte para abordar el problema de las ratas en el metro, y en 2023, se repitió como alternativa elegida para abordar la situación en el Parque Bryant, aunque los resultados no fueron los esperados.

A pesar de esas pruebas fallidas, los resultados preliminares del plan implementado en Jamaica Plain son esperanzadores para los defensores de la búsqueda de métodos alternativos para el control de plagas urbanas. Según detalla MassLive, desde que inició el programa, el avistamiento de roedores disminuyó un 80% en la zona.

