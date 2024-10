Mavericks y Jaden Hardy acuerdan contrato de 18 MDD por 3 años, dice fuente de AP

DALLAS (AP) — Los Mavericks de Dallas y el escolta Jaden Hardy acordaron una extensión de contrato por tres años y 18 millones de dólares, dijo el martes una persona con conocimiento del contrato.

El acuerdo asegura a uno de los suplentes en el backcourt repleto de estrellas liderado por Luka Doncic, Kyrie Irving y Klay Thompson. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado.

Los Mavs ya contaban con Hardy para profundidad antes de que Dante Exum sufriera una lesión en la muñeca que requirió cirugía y lo marginará indefinidamente. Los campeones defensores de la Conferencia Oeste abren la temporada el jueves por la noche en casa contra San Antonio.

Dallas estuvo al borde de un segundo año consecutivo sin una selección de draft en 2022 antes de cambiar a la segunda ronda para obtener a Hardy, quien evitó la universidad para jugar en la G League Ignite.

Hardy, quien podría haberse convertido en agente libre restringido el próximo verano, ha promediado 7.9 puntos en 121 juegos durante dos temporadas como miembro de medio tiempo de la rotación. Su tiempo de juego fue igualmente esporádico durante la carrera de los Mavs a las Finales de la NBA la temporada pasada. Dallas perdió ante Boston en cinco partidos.

LA NACION