Mboko y Osaka, finalistas en Montreal, se retiran de Cincinnati

La flamante campeona del torneo WTA 1000 de Montreal, Victoria Mboko, y la finalista derrotada, Naomi Osaka, se retiraron oficialmente el viernes del Abierto de Cincinnati, horas después de haber disputado el partido por el título en Canadá.

Mboko, la canadiense de 18 años que electrificó Montreal con su camino hacia su primer título WTA, citó la lesión en la muñeca que sufrió en las semifinales, mientras que Osaka, cuatro veces ganadora de Grand Slam, achacó su ausencia a un "cambio de agenda".

Los responsables del torneo de Cincinnati, también de categoría WTA 1000, afirmaron que ambas habían recibido una exención para pasar a la segunda ronda debido a su rendimiento en el evento anterior.

El retiro de ambas propulsó a cuatro "lucky losers" de la fase previa a la primera ronda del cuadro principal del último gran torneo antes del inicio del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del calendario, el 24 de agosto.

Tras derrotar a Osaka por 2-6, 6-4 y 6-1 para ganar el título de Montreal, Mboko reveló que la inflamación de su muñeca era tan grave el jueves por la mañana que se sometió a una resonancia magnética antes de la final en la noche.

"Me desperté esta mañana y tenía la muñeca un poco inflamada por la caída" del miércoles, dijo. "Fuimos rápidamente al hospital para hacerme una resonancia magnética y una radiografía antes de venir a la pista a entrenar".

Mboko sostuvo que ella y su equipo finalmente "recibieron el visto bueno de que no había nada grave en la muñeca", pero el jueves por la noche aseguró que esperaba perderse el torneo de Cincinnati.

"Por ahora no tengo pensado jugar en Cincinnati. Solo quiero cuidar un poco mi muñeca", dijo entonces. "Me parece muy pronto y repentino ir allí y volver a jugar en dos días".

Osaka no fue tan tajante, pero afirmó que estaba "indecisa". "Va a ser interesante ver cuál es mi próximo partido y cómo voy a jugar", afirmó la ex número uno del mundo.