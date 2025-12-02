McCollum y Middleton lideran a Wizards a victoria 129-126 sobre Milwaukee

WASHINGTON (AP) — CJ McCollum anotó 28 puntos, incluyendo un triple con 14,4 segundos restantes que ayudó a los Wizards de Washington a superar el lunes por la noche 129-126 a los Bucks de Milwaukee.

Los Wizards (3-16) han ganado dos de tres después de una racha de 14 derrotas consecutivas, y Milwaukee solo logró dividir en dos juegos contra Washington y Brooklyn, dos de los peores equipos de la NBA.

Estaba empatado a 115 después de que el ex destacado de los Bucks, Khris Middleton, anotara un triple para Washington.

Kevin Porter Jr. anotó 30 puntos para Milwaukee en su segundo juego de regreso tras una cirugía de rodilla. Este fue solo el tercer juego de toda la temporada para Porter, quien lidió con un esguince de tobillo y luego una rotura de menisco en su rodilla derecha. Anotó 13 puntos contra Brooklyn el sábado.

Milwaukee lideraba 81-65 en el tercer cuarto antes de que Washington se recuperara para empatar antes de que terminara el cuarto.

Antetokounmpo anotó 26 puntos pero solo encestó seis de 11 desde la línea de tiros libres.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes