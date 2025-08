McLaughlin-Levrone y Russell clasifican al Campeonato Mundial de Atletismo

Las campeonas olímpicas Sydney McLaughlin-Levrone y Masai Russell lograron este sábado convincentes victorias en las pruebas de clasificación en Oregón, Estados Unidos, y aseguraron su boleto al Campeonato Mundial de Atletismo.

McLaughlin-Levrone, dos veces ganadora de los 400 metros vallas, arrasó rumbo a la victoria en los 400 metros planos con miras a un nuevo título mundial en Tokio durante el mes de septiembre.

Russell, quien es campeona de los 100 metros vallas, tuvo una impresionante actuación logrando la victoria con un tiempo de 12,22 en el Hayward Field de Eugene.

La sorpresa de la jornada la dio el campeón olímpico Cole Hocker, quien no pudo pasar del tercer lugar en los 1500 metros.

McLaughlin-Levrone mantiene la expectativa con respecto a la medalla de oro en Tokio, un triunfo de 48,90 segundos que supera a Isabella Whittaker (49,59) y Aaliyah Butler (49,91) son los mejores indicadores.

"Sentí que este año debía salir de mi zona y conseguir objetivos nuevos de una manera distinta", dijo McLaughlin sobre su decisión de cambiar a los 400 metros.

"Obviamente es incómodo, solamente quería comprometerme a lograrlo, estoy emocionada de ver hasta dónde puedo llegar", dijo a AFP.

Russell, quien se consolidó en París con su victoria el año pasado, será la mujer a vencer en Tokio según las pruebas del sábado.

A sus 25 años, tuvo una ejecución sin errores para salir adelante frente a Grace Stark (12,31) y Alaysha Johnson (12,36).

Russell tuvo un gran inicio de temporada estableciendo un récord de 12,17 segundos en el mes de mayo, antes de sufrir una lesión en el tobillo que le cambió el rumbo a la temporada.

"Pude detener mi temporada hace dos meses cuando no podía cambiar", comentó Russell. "Estaba claro que este es mi objetivo".

"Ganar en los Juegos Olímpicos me ha puesto presión, hay un nivel de exigencia que debo cumplir, la gente espera algo de una campeona olímpica".

Hocker fue la sorpresa

Una emocionante batalla en los 1500 metros masculinos vio al campeón olímpico Cole Hocker superado por Jonah Koech de Kenia.

A falta de 200 metros, Hocker se vio en problemas y aunque tuvo un gran cierre, no fue suficiente para superar a Koech y Ethan Strand en el segundo lugar.

Koech ganó con un tiempo de 3 minutos 30,17 segundos, superando a Strand con 3:30,25 y Hocker en el tercer puesto, 3:30,37.

"Ganar no era mi prioridad hoy, pero no voy a mentir que siempre molesta no hacerlo", expresó Hocker.

"Si fuese una final, hubiera corrido de una manera completamente diferente".

"En mi cabeza y por sobre todas las cosas, el objetivo era finalizar entre los tres primeros".

Por otra parte, Rai Benjamin clasificó a la final de este domingo en los 400 metros vallas, mientras que Jacory Patterson clasificó a Tokio con una victoria en los 400 metros con un tiempo de 44,16 segundos.

"Estoy esperando que alguien me despierte", dijo Patterson, quien hasta hace unos meses trabajaba en la entrega de paquetes. "No lo sé, sigo pensando que es un sueño".