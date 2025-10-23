"Me alegra poder seguir aquí", dice Messi tras renovar con el Inter Miami
Lionel Messi se declaró feliz de haber renovado su contrato con el Inter Miami de la MLS hasta final
- 1 minuto de lectura'
Lionel Messi se declaró feliz de haber renovado su contrato con el Inter Miami de la MLS hasta finales de la temporada 2028, lo que asegura que la superestrella argentina esté en actividad para el Mundial de Norteamérica 2026.
"Me alegra poder seguir aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, en el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami he sido muy feliz, así que realmente me alegra poder seguir aquí", dijo este jueves el astro en sus primeras declaraciones tras renovar su contrato.
El contrato actual de Messi con el Inter finaliza el próximo diciembre y, de cumplir íntegramente su nuevo compromiso, el futbolista más laureado de la historia seguirá en activo como mínimo hasta los 41 años.
str-raa/ag
