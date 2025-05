"Me forzó a entrar en el baño": exmodelo explica supuesta agresión de Weinstein

La exmodelo polaca Kaja Sokola contó este jueves en el juicio al exmagnate del cine Harvey Weinstein cómo supuestamente éste la agredió sexualmente cuando solo tenía 16 años: "Me forzó a entrar en el baño (...) Estaba aterrada. Nunca había estado a solas íntimamente con un hombre", explicó.

Este hecho, que ya ha prescrito, no es por el que se sienta el exmagnate de Hollywood en el banquillo de un Tribunal de Nueva York, sino por otra supuesta agresión a Sokola, de 39 años, cuando ésta tenía 19, en 2006, lo que el acusado niega.

La de Sokola es una de las tres causas del juicio contra Weinstein, acusado también de agresión sexual a la exasistente de producción Miriam Haley en 2006 y de violar a la actriz Jessica Mann en 2013.

El mismo tribunal de Manhattan condenó en 2020 al fundador de los estudios Miramax por estos dos casos a 23 años de cárcel. Una corte de apelaciones revocó el año pasado la sentencia por defectos de forma en el juicio.

Sokola explicó que conoció a Weinstein en una cena con otras modelos en un restaurante de Manhattan en 2002, cuando tenía 16 años. "Me sentí muy especial" porque el entonces productor se acercó a ella para charlar ya que quería ser actriz, dijo.

Le dio su teléfono y unos días después el productor, entonces casi 40 años mayor que ella, la llamó para invitarla a almorzar, pero en vez de eso, llegaron a un apartamento y ahí le pidió que se quitara la ropa.

"Me forzó a entrar en el baño. Le dije que no quería y me dijo que tenía que trabajar mi cabezonería", rememoró Sokola.

"Si quería ser actriz esto es lo que tenía que hacer", contó entre lágrimas al jurado que sellará la suerte del fundador de los estudios Miramax.

"Cuando llegamos al baño tenía la ropa interior por las rodillas. Me puso una mano en la vagina y puso mi mano en su pene" para masturbarle, contó a preguntas de la fiscal Shannon Lucey.

"Nunca había estado a solas íntimamente con un hombre", explicó. Un año después de este suceso empezó a tomar alcohol y sufrió problemas de anorexia y bulimia.

"Me sentí estúpida y avergonzada" por lo que no se lo contó a nadie, confesó. "Creí que la culpa era mía", contó mientras Weinstein miraba en dirección al jurado o apoyaba sus manos en la frente cabizbajo en su silla de ruedas.

Las acusaciones de Haley y Mann galvanizaron el movimiento #MeToo hace casi una década.

Su declaración proseguirá en la tarde de este jueves. Después será interrogada por la defensa del productor de éxitos de taquilla como "Pulp Fiction" y "Shakespeare in Love" que alega que las relaciones con sus acusadoras fueron consentidas.

Weinstein cumple otra condena de 16 años de prisión impuesta por un juez de California por violar y agredir sexualmente a una actriz europea hace más de una década.

